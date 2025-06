1 . iPhone to get a new look

1

iOS 26 में iPhone की स्क्रीन का लुक बदल जाएगा. नया स्क्रीन पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा. इसमें लिक्विड ग्लास फीचर होगा, जिससे कॉन्टेंट पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे. नेविगेशन और कंट्रोल को लेकर नए ऑप्शंस जोड़ गए हैं. यह डिजाइन होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को ज्यादा पर्सनल बनाने में यूज़र की मदद करेगा. स्क्रीन को कस्टमाइज़ करना आसान होगा.