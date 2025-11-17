FacebookTwitterYoutubeInstagram
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश

‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी

RRB Group D Admit Card 2025: क्या जारी हो गया आरआरबी ग्रुप डी का सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड? यहां करें चेक

Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

HomePhotos

टेक-ऑटो

Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  

BIS CARE App- Duplicate Charger: अक्सर कई लोगों को मोबाइल चार्ज करते वक्त फोन में या चार्जर में ओवरहीटिंग की समस्या देखने को मिलती है. इसके साथ ही कई बार मोबाइल चार्जर हर बार चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है. हो सकता है आपका चार्जर नकली हो.. 

Abhay Sharma | Nov 17, 2025, 07:24 PM IST

1.नकली चार्जर 

नकली चार्जर 
1

बाजार में नकली चार्जर धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो दिखने में असली लगते हैं पर अंदर से बेहद घटिया क्वालिटी के होते हैं. ये आपके फोन की बैटरी को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, इससे आग लगने और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं. 

2.सरकारी टूल 

सरकारी टूल 
2

अगर आपको भी चार्जर की क्वालिटी पर शक है, तो इस सरकारी टूल की मदद से चार्जर की असलियत चेक कर सकते हैं. आइए इस टूल और इस्तेमाल के तरीके को डिटेल में समझते हैं, ताकि आप असली और नकली चार्जर के खेल को असानी से समझ पाएं. 

3.BIS CARE ऐप 

BIS CARE ऐप 
3

चार्जर असली है या नकली, इसकी पहचान करने के लिए आप इस सरकारी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. BIS CARE नाम की इस सरकारी ऐप को आप Apple के लिए App Store और Android App के लिए  Google Play से डाउनलोड कर सकते हैं.

4.कोड के जरिए चल जाएगा पता

कोड के जरिए चल जाएगा पता
4

इस ऐप से आप सिर्फ एक कोड के जरिए पता लगा पाएंगे कि आपका चार्जर असली है या नकली. हम जिस कोड की बात कर रहे हैं, वह होता है रजिस्टर्ड या R नंबर, जो हर चार्जर में होता है. इसे आपको BIS Care की ऐप पर डालकर चेक करना है. 

5.स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरा प्रोसेस

स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरा प्रोसेस
5

सबसे पहले फोन में BIS Care ऐप को डाउनलोड करें, होम पेज पर Verify R-no. under CRS नाम के ऑप्शन पर टैप करें. इसमें अपने चार्जर पर दिए गए R नंबर को दर्ज करें. 

6.चार्जर की पूरी डिटेल आ जाएगी सामने 

चार्जर की पूरी डिटेल आ जाएगी सामने 
6

R नंबर डालते ही ऐप चार्जर को ऑथेंटिकेट करेगी. इसके बाद आपके सामने आपके चार्जर का पूरा कच्चा-चिट्ठा खुल कर आ जाएगा. इससे पता चल जाएगा की चार्जर असली है या नकली...  

