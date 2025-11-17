Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  

4 . कोड के जरिए चल जाएगा पता

4

इस ऐप से आप सिर्फ एक कोड के जरिए पता लगा पाएंगे कि आपका चार्जर असली है या नकली. हम जिस कोड की बात कर रहे हैं, वह होता है रजिस्टर्ड या R नंबर, जो हर चार्जर में होता है. इसे आपको BIS Care की ऐप पर डालकर चेक करना है.