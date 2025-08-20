Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 06:45 PM IST
1.Google Pixel 10 series Models
गूगल अपनी Pixel 10 Series लॉन्च करने जा रहा है. गूगल पिक्सल 10 सीरीज़ में चार मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे. इनमें Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं. माना जा रहा है कि Pixel Watch 4 भी लॉन्च किया जाएगा.
2.Google Pixel 10
पिक्सल 10 के दो स्टोरेज वेरिएंट में आने की संभावना है. 128 जीबी और 256 जीबी. 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 799 डॉलर, 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 899 डॉलर होने की संभावना है. ये कीमतें अमेरिका के लिए हैं, भारत के लिए इन मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है.
3.Google Pixel 10 Pro
गूगल पिक्सल 10 प्रो के चार स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होने की संभावना है. 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 999 डॉलर, 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1099 डॉलर, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1219 डॉलर और 1टीबी वेरिएंट की कीमत 1449 डॉलर होने की संभावना है.
4.Google Pixel 10 Pro XL
गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल को तीन स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1199 डॉलर, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1319 डॉलर और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1549 डॉलर होने की संभावना है.
5.Google Pixel 10 Pro Fold
गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड के भी तीन स्टोरेज वेरिएंट में रिलीज़ करने की संभावना है. इसके 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1799 डॉलर, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1919 डॉलर और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 2149 डॉलर हो सकती है.
6.Google Pixel Watch 4
कंपनी गूगल पिक्सल वॉच 4 भी लॉन्च कर सकती है. इस वॉच को दो साइज़ में लॉन्च किए जाने के कयास लग रहे हैं और हर साइज़ में वाई-फाई और एलटीई वेरिएंट लॉन्च किए जा सकते हैं. 41mm साइज़ का वाईफाई वर्जन 349 डॉलर्स और LTE वर्जन 449 डॉलर्स में लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, 45mm साइज़ के Wifi वर्जन की कीमत 399 डॉलर और LTE वर्जन की कीमत 499 डॉलर हो सकती है.