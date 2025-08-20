Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें

6 . Google Pixel Watch 4

कंपनी गूगल पिक्सल वॉच 4 भी लॉन्च कर सकती है. इस वॉच को दो साइज़ में लॉन्च किए जाने के कयास लग रहे हैं और हर साइज़ में वाई-फाई और एलटीई वेरिएंट लॉन्च किए जा सकते हैं. 41mm साइज़ का वाईफाई वर्जन 349 डॉलर्स और LTE वर्जन 449 डॉलर्स में लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, 45mm साइज़ के Wifi वर्जन की कीमत 399 डॉलर और LTE वर्जन की कीमत 499 डॉलर हो सकती है.

