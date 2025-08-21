दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

4 . Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की कीमत

इसके अलावा Pixel 10 Pro की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,09,999 रुपये है जबकि Pixel 10 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है. ये दोनों मॉडल जेड, मूनस्टोन और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में आते हैं. बता दें कि Pixel 10 Pro एक अतिरिक्त पोर्सिलेन कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध है.