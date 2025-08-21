दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Aug 21, 2025, 01:09 PM IST
1.क्या है खास?
बताया जा रहा है कि ये सभी फोन इन-हाउस Tensor G5 चिप और Titan M2 सिक्योरिटी चिप के साथ आते हैं और इनमें Qi2 चार्जिंग मैग्नेट्स और Pixel Snap एक्सेसरी सपोर्ट है. इसके अलावा Pro और Pro XL मॉडल्स में 50MP प्राइमरी कैमरे और 42MP सेल्फी कैमरे दिए गए हैं.
2.Google Gemini AI फीचर्स से लैस
Pro और Pro XL लेटेस्ट Android 16 और Google Gemini AI फीचर्स से लैस हैं और इन दोनों फोन के ज्यादातर फीचर्स लगभग एक जैसे हैं. लोगों का मानना है कि ये Samsung और Apple के फ्लैगशिप फोन को कड़ी टक्कर देंगे.
3.Google Pixel 10 की कीमत
भारत में Google Pixel 10 की कीमत इसके एकमात्र 256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये रखी गई है और यह फोन इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑब्सीडियन कलर्स में उपलब्ध हैं.
4.Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की कीमत
इसके अलावा Pixel 10 Pro की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,09,999 रुपये है जबकि Pixel 10 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है. ये दोनों मॉडल जेड, मूनस्टोन और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में आते हैं. बता दें कि Pixel 10 Pro एक अतिरिक्त पोर्सिलेन कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध है.
5.प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध
बता दें कि Pixel 10 Pro एक अतिरिक्त पोर्सिलेन कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध है. Google Pixel 10 सीरीज के सभी स्मार्टफोन देश में फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे और फिलहाल यह प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं.
6.साथ में पिक्सल वॉच 4 और पिक्सल बड्स 2ए भी हुए हैं लॉन्च
पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड के साथ गूगल ने पिक्सल वॉच 4 और पिक्सल बड्स 2ए भी लॉन्च किए हैं, ऐसे में अगर आप इंतजार कर रहे थे तो प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप प्री-ऑर्डर कर सकते हैं.