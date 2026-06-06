अब खुद कैमरे पर आने की जरूरत नहीं, Gemini करेगा मदद! इससे कैसे बना सकते हैं स्मार्ट वीडियो? 

1 . क्या है Google Gemini का नया Digital Avatar फीचर?

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आज के समय में लोग वीडियो कंटेंट क्रिएशन से तगड़ी कमाई कर रहे हैं. दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं, जो कैमरे के सामने आने में सहज महसूस नहीं करते हैं. किसी को रिकॉर्डिंग का झंझट पसंद नहीं तो कोई अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है. इन्हीं लोगों के लिए Google ने Gemini में एक नया AI फीचर पेश किया है. इसे ‘Digital Avatar’ नाम से लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर अपना AI आधारित डिजिटल रूप तैयार कर सकते हैं. जिससे वीडियो में असली इंसान की जगह आपका डिजिटल अवतार दिखाई देगा.