अब खुद कैमरे पर आने की जरूरत नहीं, Gemini करेगा मदद! इससे कैसे बना सकते हैं स्मार्ट वीडियो? 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jun 06, 2026, 04:40 PM IST
1.क्या है Google Gemini का नया Digital Avatar फीचर?
आज के समय में लोग वीडियो कंटेंट क्रिएशन से तगड़ी कमाई कर रहे हैं. दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं, जो कैमरे के सामने आने में सहज महसूस नहीं करते हैं. किसी को रिकॉर्डिंग का झंझट पसंद नहीं तो कोई अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है. इन्हीं लोगों के लिए Google ने Gemini में एक नया AI फीचर पेश किया है. इसे ‘Digital Avatar’ नाम से लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर अपना AI आधारित डिजिटल रूप तैयार कर सकते हैं. जिससे वीडियो में असली इंसान की जगह आपका डिजिटल अवतार दिखाई देगा.
2.कैसे काम करता है Gemini का नया Digital Avatar फीचर?
Digital Avatar फीचर Gemini Omni मॉडल पर आधारित है, जो यूजर के चेहरे, हाव-भाव और बोलने के अंदाज को समझकर उसका डिजिटल संस्करण तैयार करती है. एक बार अवतार बना लिया तो फिर बाद में वही आपके प्रतिनिधि के रूप में वीडियो में दिखाई दे सकता है. ऐसे में आपको वीडियो बनाने के लिए हर बार कैमरा ऑन करने या खुद रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होगी. आपका AI अवतार स्क्रीन पर मौजूद होगा, जो दिये गए निर्देशों के आधार पर वीडियो तैयार करेगा.
3.कैसे बना सकते हैं आप इसकी मदद से वीडियो?
आपको अपना डिजिटल अवतार बनाना है तो इसके लिए Gemini की वेबसाइट पर जाकर Avatar विकल्प चुनें, फिर मोबाइल से QR कोड स्कैन करना पड़ता है. सिस्टम यूजर से कुछ नंबर बोलने और चेहरे को अलग-अलग एंगल से दिखाने के लिए कहता है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद Gemini चेहरे का डिजिटल मॉडल तैयार करता है. यह अवतार यूजर के अकाउंट से जुड़ जाता है, जिसे बाद में वीडियो बनाने के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है.
4.आसानी से बना सकते हैं AI वीडियो
एक बार अवतार तैयार हो जाए तो यूजर सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर वीडियो जेनरेट कर सकते हैं. जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने डिजिटल अवतार को किसी विदेशी शहर की सड़क पर चलते हुए दिखाना चाहता है, तो वह Gemini को उसी तरह का प्रॉम्प्ट दे सकता है. बताते चलें कि अभी एक वीडियो में केवल एक ही मानव अवतार का उपयोग किया जा सकता है, आप मल्टी-कैरेक्टर वीडियो अभी नहीं बना सकते हैं.
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