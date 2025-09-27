IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता
IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ
Navratri Day 6 Puja Vidhi: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती
Bareilly News: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी
Papaya Side Effects: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल
NASA ने एलियंस को लेकर किया बड़ा खुलासा, बातचीत सुनकर इंसानी कोड्स को कर रहे हैं डिकोड
PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड
टेक-ऑटो
राजा राम | Sep 27, 2025, 02:13 PM IST
1.हर सवाल का जवाब
आज के समय में किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है- “गूगल कर लो.” आइए इस खास मौके पर जानते हैं कि गूगल की शुरुआत कैसे हुई, इसे किसने बनाया, इसके नाम का असली मतलब क्या है और भी बहुत कुछ.
2.पीएचडी के दौरान गूगल की शुरुआत
लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने स्टैनफोर्ड में पीएचडी के दौरान गूगल की शुरुआत की. पहले इसका नाम बैकरब था, लेकिन बाद में इसे गूगल कहा गया। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है.
3.10 की 100वीं शक्ति को दर्शाता है
मजेदार बात यह है कि असली स्पेलिंग 'Googol' है, जो गणितीय शब्द है और 10 की 100वीं शक्ति को दर्शाता है.
4.रिकॉर्ड संख्या में वेब पेज इंडेक्स
लैरी और सर्गेई ने 4 सितंबर 1998 को गूगल को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया. इससे पहले उन्होंने 15 सितंबर 1997 को गूगल का डोमेन खरीद लिया था. लेकिन कंपनी अपना जन्मदिन 27 सितंबर को मनाती है क्यूंकि उस दिन उसने रिकॉर्ड संख्या में वेब पेज इंडेक्स किए थे.
5.गलती से 'गूगल' टाइप हो गया था
जब उन्होंने डोमेन नाम रजिस्टर करना चाहा, तो गलती से 'गूगॉल' की जगह 'गूगल' टाइप हो गया. इस तरह एक मामूली गलती ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन का नाम तय कर दिया.
6.जन्मदिन पर खास डूडल
गूगल आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है और इस मौके पर उसने सर्च होमपेज पर एक खास डूडल लगाया है. इस बार गूगल ने अपना सबसे पहला लोगो वापसी कर दिखाया है, जिससे लोगों को 1998 में कंपनी की शुरुआत के दिनों की याद तजा हो जाती है.