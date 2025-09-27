Google के 27वें बर्थडे पर जानिए इसके नाम से जुड़ा अनसुना किस्सा, बेहद दिलचस्प है कहानी

4 . रिकॉर्ड संख्या में वेब पेज इंडेक्स

लैरी और सर्गेई ने 4 सितंबर 1998 को गूगल को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया. इससे पहले उन्होंने 15 सितंबर 1997 को गूगल का डोमेन खरीद लिया था. लेकिन कंपनी अपना जन्मदिन 27 सितंबर को मनाती है क्यूंकि उस दिन उसने रिकॉर्ड संख्या में वेब पेज इंडेक्स किए थे.

