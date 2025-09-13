साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग
Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना
Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
टेक-ऑटो
राजा राम | Sep 13, 2025, 05:44 PM IST
1.रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा
इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पढ़ाई, काम या एंटरटेनमेंट, हर चीज के लिए तेज़ और स्थिर इंटरनेट जरूरी है. ऐसे में अगर घर के किसी हिस्से में नेटवर्क न मिले तो यूजर्स को काफी दिक्कत होती है.
2.घर के कोने-कोने तक वाई-फाई सिग्नल
देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक नया ऑफर लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत ग्राहकों को सिर्फ 99 रुपये महीने में ऐसा समाधान मिलेगा जिससे घर के कोने-कोने तक वाई-फाई सिग्नल पहुंच पाएंगे.
3.बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है
कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए Wi-Fi Extender Service शुरू की है, जो Mesh टेक्नॉलजी पर आधारित है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से यूजर्स को बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, चाहे घर का कोई भी कोना क्यों न हो.
4.पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है
अक्सर सिंगल राउटर से पूरे घर में इंटरनेट कवरेज नहीं मिल पाता. ऐसे में Mesh Pods को घर में अलग-अलग जगह लगाने पर कोई भी डेड ज़ोन नहीं रहता और पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है.
5.4000 sq ft तक का एरिया
Airtel का दावा है कि इस सर्विस की मदद से 4000 sq ft तक का एरिया मजबूत नेटवर्क से कवर हो सकता है. इसके लिए पॉड्स हमेशा मेन राउटर से जुड़े रहते हैं और एक Adaptive Network तैयार करते हैं.
6.सिर्फ 99 रुपये महीने में
कंपनी यह प्रीमियम सर्विस सिर्फ 99 रुपये महीने में दे रही है. हालांकि इसके लिए 1000 रुपये का Refundable Deposit देना होगा. यानी जब आप सर्विस छोड़ेंगे तो यह पैसा वापस मिल जाएगा.
7.Airtel का Wi-Fi कनेक्शन होना जरूरी
इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपके पास Airtel का Wi-Fi कनेक्शन होना जरूरी है. अगर आप कस्टमर हैं तो Airtel Thanks App में जाकर "Mesh" सर्च करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं.