FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू

India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद

डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग

Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू

साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू

डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग

डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग

Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद

India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

HomePhotos

टेक-ऑटो

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

आजकल हर घर में इंटरनेट की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन वाई-फाई की कमजोर कवरेज अक्सर परेशानी खड़ी कर देती है. इसी समस्या का हल लेकर आई है देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल. अब सिर्फ 99 रुपये में पूरे घर में सुपरफास्ट इंटरनेट मिलेगा. 

राजा राम | Sep 13, 2025, 05:44 PM IST

1.रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा

रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा
1

इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पढ़ाई, काम या एंटरटेनमेंट, हर चीज के लिए तेज़ और स्थिर इंटरनेट जरूरी है. ऐसे में अगर घर के किसी हिस्से में नेटवर्क न मिले तो यूजर्स को काफी दिक्कत होती है.
 

Advertisement

2.घर के कोने-कोने तक वाई-फाई सिग्नल

घर के कोने-कोने तक वाई-फाई सिग्नल
2

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक नया ऑफर लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत ग्राहकों को सिर्फ 99 रुपये महीने में ऐसा समाधान मिलेगा जिससे घर के कोने-कोने तक वाई-फाई सिग्नल पहुंच पाएंगे.

3.बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है

बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है
3

कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए Wi-Fi Extender Service शुरू की है, जो Mesh टेक्नॉलजी पर आधारित है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से यूजर्स को बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, चाहे घर का कोई भी कोना क्यों न हो.
 

4.पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है

पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है
4

अक्सर सिंगल राउटर से पूरे घर में इंटरनेट कवरेज नहीं मिल पाता. ऐसे में Mesh Pods को घर में अलग-अलग जगह लगाने पर कोई भी डेड ज़ोन नहीं रहता और पूरा घर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है. 

TRENDING NOW

5.4000 sq ft तक का एरिया

4000 sq ft तक का एरिया
5

Airtel का दावा है कि इस सर्विस की मदद से 4000 sq ft तक का एरिया मजबूत नेटवर्क से कवर हो सकता है. इसके लिए पॉड्स हमेशा मेन राउटर से जुड़े रहते हैं और एक Adaptive Network तैयार करते हैं.
 

6.सिर्फ 99 रुपये महीने में

सिर्फ 99 रुपये महीने में
6

कंपनी यह प्रीमियम सर्विस सिर्फ 99 रुपये महीने में दे रही है. हालांकि इसके लिए 1000 रुपये का Refundable Deposit देना होगा. यानी जब आप सर्विस छोड़ेंगे तो यह पैसा वापस मिल जाएगा.

7.Airtel का Wi-Fi कनेक्शन होना जरूरी

Airtel का Wi-Fi कनेक्शन होना जरूरी
7

इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपके पास Airtel का Wi-Fi कनेक्शन होना जरूरी है. अगर आप कस्टमर हैं तो Airtel Thanks App में जाकर "Mesh" सर्च करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?
India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE