49999 रुपये सस्ता, बिना बैक कार्ड भारी छूट... बस इतने रुपये में घर ले आएं सैमसंग का ये फोल्डेबल फोन

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Oct 23, 2025, 09:30 PM IST
1.सैमसंग गैलेक्सी Z
सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड6 5G फोन 69,999 रुपये सस्ता हो गया है. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर फोन की कीमत अभी भी वही है. लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डिवाइस सस्ता मिल रहा है.
2.फोल्डेबल स्मार्टफोन
खास बात तो यह है कि बिना किसी बैंक कार्ड या फिर एक्सचेंज ऑफर के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत में 49,999 रुपये की गिरावट आई है.
3.ग्राहक कूपन का इस्तेमाल
इतना ही नहीं ग्राहक कूपन का भी इस्तेमाल कर आप इसमें डिस्काउंट पा सकते है. कूपन डिस्काउंट के लिए भी उन्हें कुछ नहीं करना है। बस वेबसाइट पर दिए गए कबपन डिस्काउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना और कूपन अपने आप लग जाएगा.
4.नो कोस्ट ईएमआई
इतना ही नहीं, फोन का मासिक किस्त पर भी खरीदा जा सकता है. ग्राहक 5042 रुपये की No Cost EMI पर फोन घर ला सकते हैं.
5.एक्सचेंज
साथ ही, इस पर 44,050 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी है। इसका मतलब है कि अगर आप अपना कोई पुरान फोन एक्सचेंज करते हैं तो फोन को लगभग 60 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है.