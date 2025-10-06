डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल

Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं
टेक-ऑटो
जया पाण्डेय | Oct 06, 2025, 10:43 AM IST
1.फ्लाइट मोड के जबरदस्त फायदे
हममें से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फ्लाइट मोड सिर्फ हवाई जहाज में ही काम आता है. इस फीचर का काम वायरलेस सिग्नल को निष्क्रिय करना और हवाई जहाज़ के सिस्टम में आने वाली रुकावटों को रोकना है. जबकि यह फीचर और भी बहुत काम आता है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं.
2.बैटरी सेवर
यह एक तत्काल बैटरी सेवर सिस्टम है. जब आपके डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है या वह कहीं अटक जाता है और आप उसे चार्ज नहीं कर पाते तो यह सुविधा बैटरी की खपत करने वाले विकल्पों जैसे वाई-फाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और जीपीएस को बंद कर देती है जिससे बैटरी की बचत होती है.
3.फास्ट चार्जिंग
फाइट मोड सुविधा का इस्तेमाल फोन को जल्दी चार्ज करने में भी किया जाता है. इसे इस्तेमाल करने से बाकी कनेक्शन बंद हो जाते हैं और आपका डिवाइस नेटवर्क के साथ लगातार सिंक करने के बजाय चार्ज करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है.
4.सुकून भरे पल बिताने में मददगार
आप इस फीचर का इस्तेमाल अपने रास्ते से भटकाव दूर रखने के लिए भी कर सकते हैं. पढ़ाई, काम और यहां तक कि ध्यान लगाने तक फ़्लाइट मोड लोगों को कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन से दूर रहकर सुकून भरे पल बिताने में मदद करता है. ये सब मिलकर इस सुविधा को एक डिजिटल डू नॉट डिस्टर्ब बटन बनाता है.
5.बच्चों को इंटरनेट सर्फिंग से रखता है दूर
क्या आप अपने बच्चे को छोटी उम्र में ही इंटरनेट सर्फिंग से दूर रखना चाहते हैं. ऑफलाइन गेम और वीडियो डाउनलोड करने से रोकना चाहते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन कर दें इससे वे विज्ञापनों पर टैप करने, बिना मतलब खरीदारी करने या ऑनलाइन अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से बच सकते हैं.
6.रेडिएशन से बचाव
रेडिएशन की समस्याओं के अलावा रात में फ़्लाइट मोड चालू करने से आप रात भर अनचाहे स्पैम कॉल्स और देर रात आने वाले नोटिफिकेशन से मुक्त रहते हैं. यह सब स्वस्थ नींद के पैटर्न और अनुशासन को बढ़ावा देता है.
