iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में  55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 08:09 PM IST
1.Plus मेंबर्स
Plus मेंबर्स को 22 सितंबर यानी आज ही सेल का एक्सेस मिल गया है. वहीं कल यानी 23 सितंबर से सभी को Flipkart Big Billion Days पर सस्ते में फोन खरीदने का मौका मिलेगा. इनमें फोन्स भी शामिल हैं, तो आइए देखते हैं सस्ते फोन्स की ये खास लिस्ट...
2.iPhone की कीमत
फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है, वहीं iPhone 16 Pro की कीमत ₹69,900 और Pro Max को ₹89,900 में बेचा जाएगा. आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए.
3.Google Pixel की कीमत
इसके अलावा इस सेल में Google Pixel 9 Pro XL फोन ₹69,999 रुपए में, Google Pixel 9 Pro Fold फोन ₹99,999 रुपए में और Google Pixel 9 फोन जिसका MRP ₹79999 है फोन सेल में ₹34999 में बेचा जा रहा है.
4.Samsung Smartphones
वहीं इस सेल में Samsung Galaxy S24 को सेल में ₹39,999 में और Samsung Galaxy S24 FE भारी डिस्काउंट पर आ रहे हैं, जो ₹29,999 के आस-पास मिल सकता है. वहीं Samsung Galaxy A35 को सेल में ₹17999 है, Galaxy F36 सेल में ₹14999 में, Galaxy F06 फोन ₹7,499 में और Galaxy F05 फोन ₹6249 में फ्लिपकार्ट सेल में मिल सकता है.
5.Nothing Smartphones
बात करें नथिंग फ़ोन्स की तो नथिंग (3) ₹34999, नथिंग फ़ोन (3a) सेल में ₹20999, नथिंग फ़ोन 3a प्रो ₹24999 और नथिंग CMF 2 प्रो ₹14999 में Flipkart के Big Billion Days Sale में मिल सकता है.
6.OPPO Smartphones
इसके अलावा OPPO के फोन्स भी इस सेल में सस्ते में मिल जाएंगे. इसमें OPPO K13 Turbo Pro सेल में ₹29999, OPPO K13 Turbo ₹21999 में मिलेगा. OPPO K13 सेल में ₹14999 में OPPO K13x 5G फोन सेल में ₹9499 में मिल सकता है.
7.ये फोन्स भी मिलेंगे सस्ते
वहीं Vivo Smartphones, POCO, Motorola, Realme, Infinix, Tecno, Redmi, AI+ Smartphones के कीमत पर भी बंपर छूट मिल सकती है, अगर आप भी बना रहे हैं नया फोन खरीदने का प्लान तो ये आपके लिए शानदार मौका है, चूके नहीं.
