iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में  55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन 

100 करोड़ रुपये की FD पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

क्यों दोबारा बगराम एयरबेस पर अमेरिका का झंडा बुलंद करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?

India Vs Pakistan cricket match: कहां है प्रतिद्वंद्विता- भारत-पाक मुकाबलों को लेकर सूर्यकुमार यादव ने ऐसा क्यों कहा?

Navratri: मां दुर्गा के शेर का क्या है नाम? जानें 'माता शेरावली' के सवारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश

जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका खारिज, जारी रहेगा केस

30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

Flipkart के Big Billion Days Sale में फोन से लेकर टीवी, फ्रीज तक में बंपर छूट मिल रही है. इस सेल में iPhone से लेकर  Google Pixel और Samsung तक इन 5 फोन्स पर बंपर छूट मिलने की उम्मीद है. तो आइए एक नजर डालतें हैं Flipkart Big Billion Days सेल में फोन्स पर मिल रहे लेटेस्ट ऑफर पर... 

Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 08:09 PM IST

Plus मेंबर्स को 22 सितंबर यानी आज ही सेल का एक्सेस मिल गया है. वहीं कल यानी 23 सितंबर से सभी को Flipkart Big Billion Days पर सस्ते में फोन खरीदने का मौका मिलेगा. इनमें फोन्स भी शामिल हैं, तो आइए देखते हैं सस्ते फोन्स की ये खास लिस्ट... 

फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है, वहीं iPhone 16 Pro की कीमत ₹69,900 और Pro Max को ₹89,900 में बेचा जाएगा. आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए. 

इसके अलावा इस सेल में Google Pixel 9 Pro XL फोन ₹69,999 रुपए में, Google Pixel 9 Pro Fold फोन ₹99,999 रुपए में और Google Pixel 9 फोन जिसका MRP ₹79999 है फोन सेल में ₹34999 में बेचा जा रहा है. 

वहीं इस सेल में Samsung Galaxy S24 को सेल में ₹39,999 में और Samsung Galaxy S24 FE भारी डिस्काउंट पर आ रहे हैं, जो ₹29,999 के आस-पास मिल सकता है. वहीं Samsung Galaxy A35 को सेल में ₹17999 है, Galaxy F36 सेल में ₹14999 में, Galaxy F06 फोन ₹7,499 में और Galaxy F05 फोन ₹6249 में फ्लिपकार्ट सेल में मिल सकता है. 

बात करें नथिंग फ़ोन्स की तो नथिंग (3) ₹34999, नथिंग फ़ोन (3a) सेल में ₹20999, नथिंग फ़ोन 3a प्रो ₹24999 और नथिंग CMF 2 प्रो ₹14999 में Flipkart के Big Billion Days Sale में मिल सकता है. 

इसके अलावा OPPO के फोन्स भी इस सेल में सस्ते में मिल जाएंगे. इसमें OPPO K13 Turbo Pro सेल में ₹29999, OPPO K13 Turbo ₹21999 में मिलेगा. OPPO K13 सेल में ₹14999 में OPPO K13x 5G फोन सेल में ₹9499 में मिल सकता है. 

वहीं Vivo Smartphones, POCO, Motorola, Realme, Infinix, Tecno, Redmi, AI+ Smartphones के कीमत पर भी बंपर छूट मिल सकती है, अगर आप भी बना रहे हैं नया फोन खरीदने का प्लान तो ये आपके लिए शानदार मौका है, चूके नहीं. 

