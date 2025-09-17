Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

1 . ग्रैंड रनअवे फेस्ट (Grand Runaway Fest Sale)

15 सितंबर, सोमवार से शुरु हुए 'ग्रैंड रनअवे फेस्ट' सेल (IndiGo Grand Runaway Fest Sale) में ऑफर 21 सितंबर तक चलेगा, इसके अलावा इसमें बुक किए गए टिकट पर 7 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक यात्रा की जा सकेगी. इसके तहत ऑल-इंक्लूसिव वन- वे डोमेस्टिक फ्लाइट 1,299 रुपये से और अंतरराष्ट्रीय टिकट 4,599 रुपये से बुक कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिगो का प्रीमियम प्रोडक्ट 'IndiGoStretch' 9,999 रुपये से उपलब्ध होगा.

