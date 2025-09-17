Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच
1.ग्रैंड रनअवे फेस्ट (Grand Runaway Fest Sale)
15 सितंबर, सोमवार से शुरु हुए 'ग्रैंड रनअवे फेस्ट' सेल (IndiGo Grand Runaway Fest Sale) में ऑफर 21 सितंबर तक चलेगा, इसके अलावा इसमें बुक किए गए टिकट पर 7 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक यात्रा की जा सकेगी. इसके तहत ऑल-इंक्लूसिव वन- वे डोमेस्टिक फ्लाइट 1,299 रुपये से और अंतरराष्ट्रीय टिकट 4,599 रुपये से बुक कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिगो का प्रीमियम प्रोडक्ट 'IndiGoStretch' 9,999 रुपये से उपलब्ध होगा.
2.इन मेंबर्स के लिए स्पेशल ऑफर
बता दें कि इंडिगो अपने BluChip लॉयल्टी मेंबर्स को इस सेल में अतिरिक्त फायदा देगा. इसके तहत IBC10 प्रोमो कोड इस्तेमाल कर मेंबर्स 10% तक की छूट पा सकते हैं. इसके लिए सदस्य IndiGo वेबसाइट या ऐप से बुकिंग करते समय IBC10 प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ 6E Add-ons पर भी डिस्काउंट मिलेगा.
3.6E Add-ons पर क्या है डिस्काउंट
इसके तहत प्री-पेड एक्सेस बैगेज (15kg, 20kg, 30kg) पर 50 फीसदी तक छूट मिलेगी, फास्ट फॉरवर्ड सर्विस पर 50 फीसदी, स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन पर 15 फीसदी, प्री-बुक मील्स पर 10 फीसदी छूट मिलेगी. इसके अलावा इमरजेंसी XL सीट्स 500 रुपये से शुरू, इंटरनेशनल सेक्टर पर जीरो कैंसलेशन प्लान 999 रुपये में..
4.कैसे बुक करें इंडिगो फ्लाइट टिकट?
इसके लिए टिकट बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट (www.goindigo.in), मोबाइल ऐप, AI-पावर्ड असिस्टेंट 6Eskai या इंडिगो व्हाट्सऐप +91 70651 45858 पर कर सकते हैं. बता दें कि इंडिगो ने FY26 की पहली तिमाही में 20 फीसदी सालाना गिरावट के साथ 2,176 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि रेवेन्यू 4.7 फीसदी बढ़ा है.
5.कंपनी की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस
इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट और करेंसी प्रेशर ने मुनाफे पर असर डाला. फिर भी एयरलाइन का पैसेंजर लोड फैक्टर 84.2 फीसदी और ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 87.1 फीसदी रही. फिलहाल 439 विमानों के बेड़े में से 50 ग्राउंडेड हैं, हालांकि कंपनी अगले कारोबारी साल में 50 नए विमान शामिल करने सकती है. इसके अलावा FY26 में इंडिगो उपलब्ध सीट किलोमीटर (ASK) में डबल-डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है.