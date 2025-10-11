Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Oct 11, 2025, 11:50 PM IST
1.Google Pixel 9
Google Pixel 9 को एक ही स्टोरेज वेरिएंट्स- 12GB RAM + 256GB में लॉन्च किया गया है. ये मोबाइल यूजर्स के लिए 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया है. लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल में आप इसे भारी डिस्काउंट के साथ अपना बना सकते हैं.
2.दिवाली सेल
फ्लिपकार्ट पर आयोजित दिवाली सेल में यह फोन 53,500 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज कराते हैं तो यह और भी सस्ते में मिलेगा.
3.Google Pixel 8
उदाहरण के तौर पर अगर आप Google Pixel 8 को एक्सचेंज कराते हैं तो आप करीब 15,000 रुपये और बचा सकते हैं, इसके बाद आप इस फोन को 38,500 रुपये तक में खरीद सकते हैं.
4.6.3 इंच के OLED डिस्प्ले
गूगल का यह फोन 6.3 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आता है. फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है.
5.Tensor G4 प्रोसेसर
यह फोन Tensor G4 प्रोसेसर पर काम करता है. इसके साथ 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है. गूगल ने इसे Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया था.