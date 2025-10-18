फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Oct 18, 2025, 09:14 PM IST
1.बड़ी संख्या में ऑडियंस
क्रिएटर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स, वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए बड़ी संख्या में ऑडियंस को जोड़ते हैं.
2.यूट्यूब
अगर यूट्यूब की बात करें तो ये लंबे समय से लोगों की कमाई का एक भरोसेमंद तरीका बना हुआ हैं. यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाई वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से होती है.
3.चैनल मेंबरशिप
वहीं चैनल मेंबरशिप से फैंस महीने की फीस देकर एक्स्ट्रा कंटेंट देख सकते हैं. साथ ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं.
4.फेसबुक
फेसबुक से वीडियो के बीच में दिखने वाले विज्ञापनों से पैसा मिलता है. इसके अलावा ब्रांडेड कंटेंट कंपनियों के प्रोडक्ट्स का प्रचार करके पैसे मिलते हैं.
5.इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम से ब्रांड स्पॉन्सरशिप, कंपनियां आपको पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं. एफिलिएट मार्केटिंग, लिंक से प्रोडक्ट खरीदवा कर कमीशन कमाया जाता है. इंस्टाग्राम सीधे व्यूज पर पैसे नहीं देता है.