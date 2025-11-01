ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 09:49 PM IST
1.गैरकानूनी सवाल
हैकिंग कैसे करें या ड्रग्स बनाने की विधि या फिर बम कैसे बनाया जाता है, तो वह इसकी जानकारी देने स तुरंत मना कर देगा. क्योंकि ये जानकारी खतरनाक और गैरकानूनी है. ऐसे में आप फंस सकते हैं
2.पर्सनल डिटेल्स
चैटजीपीटी कभी किसी भी इंसान की निजी जानकारी (जैसे मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स या एड्रेस) शेयर नहीं करेगा. एआई टूल यूजर की सुरक्षा और प्राइवेसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है.
3.भविष्यवाणी और अटकलों वाले सवाल
स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा?, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? या मेरी किस्मत कब बदलेगी? इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता, इसलिए इस तरह के सवाल न पूछे.
4.नुकसान पहुंचाने वाले सवाल
किसी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए या खुद को कैसे चोट पहुंचाई जाए, इस तरह के सवालों का जवाब चैट जीपीटी की तरफ से बिल्कुल नहीं मिलेगा.
5.कॉपीराइटेड कंटेंट की डिमांड
कई लोग चैटजीपीटी से गाने, फिल्मों या किताबों का पूरा कॉपीराइटेड टेक्स्ट मांगते हैं. यह बिल्कुल गलत है. चैटजीपीटी आपको समरी, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दे सकता है. लेकिन पूरा कॉपी राइट कंटेंट देना इसके नियमों के विरूद्ध हैं.