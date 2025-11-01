ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

5 . कॉपीराइटेड कंटेंट की डिमांड

5

कई लोग चैटजीपीटी से गाने, फिल्मों या किताबों का पूरा कॉपीराइटेड टेक्स्ट मांगते हैं. यह बिल्कुल गलत है. चैटजीपीटी आपको समरी, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दे सकता है. लेकिन पूरा कॉपी राइट कंटेंट देना इसके नियमों के विरूद्ध हैं.