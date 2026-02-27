1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?

3 . अब तक ऑप्शनल था

बता दें कि देश के कई हिस्सों में E20 (20% इथेनॉल मिक्स) पेट्रोल की शुरुआत 2023 से ही हो चुकी है, हालांकि अब तक ये ऑप्शनल था. अब सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है. इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और वह सुचारू रूप से चलता है. भारत में अब तक बिकने वाला साधारण पेट्रोल का 91 RON होता है, केवल 'प्रीमियम' पेट्रोल (जैसे XP95) ही 95 RON का मिलता है.