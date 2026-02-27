FacebookTwitterYoutubeInstagram
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?

Ethanol Petrol: 1 अप्रैल से देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी जाएगी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अब तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा. ऐसे में आइए जान लेते हैं क्या इससे आपकी बाइक या कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा...

Abhay Sharma | Feb 27, 2026, 01:43 PM IST

1.1 अप्रैल से मिलेगा 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल

1 अप्रैल से मिलेगा 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल
1

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल (E20) बेचा जाएगा. यह पेट्रोल कम से कम 95 RON का होगा, बता दें कि RON ईंधन की गुणवत्ता और इंजन में उसके सही तरीके से जलने की क्षमता को दर्शाता है. 

2.पहले जान लें क्या होता है RON? 

पहले जान लें क्या होता है RON? 
2

बता दें कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON यह बताता है कि पेट्रोल कितना 'मजबूत' या 'सहनशील' है. इस फ्यूल के लिए भी RON कम से कम 95 तय किया गया है, ताकि इंजनों को सुरक्षित रखा जा सके. जिस पेट्रोल का RON नंबर जितना ज्यादा होता है, वह उतनी ही आसानी से इंजन के दबाव को झेलेता है और बिना किसी आवाज या झटके के सही समय पर जलता है.

 

3.अब तक ऑप्शनल था  

अब तक ऑप्शनल था  
3

बता दें कि देश के कई हिस्सों में E20 (20% इथेनॉल मिक्स) पेट्रोल की शुरुआत 2023 से ही हो चुकी है, हालांकि अब तक ये ऑप्शनल था. अब सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है. इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और वह सुचारू रूप से चलता है. भारत में अब तक बिकने वाला साधारण पेट्रोल का 91 RON होता है, केवल 'प्रीमियम' पेट्रोल (जैसे XP95) ही 95 RON का मिलता है.  

4.क्या आपकी कार-बाइक पर पड़ेगा असर?

क्या आपकी कार-बाइक पर पड़ेगा असर?
4

बता दें कि भारत में 2023-25 के बाद ज्यादातर वाहनों को E20 पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, इनमें किसी बड़ी समस्या की उम्मीद नहीं है. लेकिन, इससे पहले बने या पुराने वाहनों के माइलेज में मामूली गिरावट (3-7 फीसदी) आ सकती है. इसके अलावा इससे रबड़ या प्लास्टिक के पुर्जे खराब हो सकते हैं. फायदा यह है कि एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम गर्म होती हैं. 

 

5.क्या हैं इसके फायदे? 

क्या हैं इसके फायदे? 
5

एथेनॉल में अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है, जिसके चलते इंजन जल्द गर्म नहीं होता है. वहीं ये कच्चे तेल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा. इससे भी महंगाई से राहत मिल सकती है. दूसरी ओर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनता है. चीनी मिलों को भी कमाई का एक नया जरिया मिलेगा. 

