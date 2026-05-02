माइलेज पर पड़ेगा इथेनॉल वाले पेट्रोल का असर, पुरानी कार-बाइक के इंजन का हो जाएगा कबाड़ा? जानें फायदा होगा या नुकसान 

4 . अब जान लें क्या है E85 और E100 ईंधन?

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अब E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल-मिश्रित ईंधन को पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है, इसके लिए 27 अप्रैल 2026 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के सुझाव दिए गए हैं. बता दें कि E85 ईंधन: इसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होगा और E100 ईंधन लगभग पूरी तरह से शुद्ध एथेनॉल होगा. फिलहाल देश में E20 ईंधन यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिल रहा है. (AI Image)