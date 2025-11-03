लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 12:51 PM IST
1.क्या है ई-पासपोर्ट? (What Is e-Passport)
यह दिखने में तो ट्रेडिशनल भारतीय पासपोर्ट जैसा ही होता है, पर इसके पीछे कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है. जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित होता है. इनमें फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन डेटा यानी चेहरे की पहचान संबंधी जानकारी और डिजिटल सिग्नेचर आदि शामिल हैं.
2.इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
बता दें कि ई-पासपोर्ट में कवर पर एक स्पेशल गोल्ड सिंबल होता है, जिससे आसानी से एयरपोर्ट और बॉर्डर सिक्यॉरिटी चेकपॉइन्ट पर पहचाना हो पाती है. यह खास चिप यात्रियों की तेज स्कैनिंग और वेरिफिकेशन की सुविधा देती है. इसके अलावा इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होती है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.
3.पासपोर्ट की नकल या छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी
इस टेक्नोलॉजी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पासपोर्ट पर छपी जानकारी और चिप में इंटिग्रेट डेटा पूरी तरह मेल खाता हो. इस वजह से पासपोर्ट की नकल या इससे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है. आइए जानते हैं कौन कर सकता है e-passport का अप्लाई? जानिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का सही तरीका...
4.कौन कर सकता है अप्लाई?
कोई भी भारतीय जो रेगुलर पासपोर्ट बनवा सकता है वह ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है. यह सुविधा फिलहाल सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendras-PSKs) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras -POPSKs) पर ही उपलब्ध है. ऐसे में ई-पासपोर्ट बनवाने से पहले पता कर लें कि स्थानीय पासपोर्ट ऑफिस अभी ई-पासपोर्ट जारी कर रहा है या नहीं..
5.कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेडिशनल पासपोर्ट की ही तरह ई-पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. फिर जरूरी शुल्क देकर, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्टऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, जहां आवेदक का फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ जैसा बायोमीट्रिक डेटा लिया जाएगा. प्रोसेस पूरा होने के बाद इम्बेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट को प्रिंट करके आवेदक के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा.
6.क्या हैं ई-पासपोर्ट के फायदे?
इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप पहचान की चोरी (identity theft) या डुप्लिकेशन के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है, इसे भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो सकेगी. बेहतर सिक्यॉरिटी के साथ यात्रियों के लिए तेज इमिग्रेशन क्लियरेंस का फायदा होगा. साथ ही भारतीय पासपोर्ट की दुनियाभर में स्वीकार्यता बढ़ेगी.
