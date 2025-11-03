लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

5 . कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

ट्रेडिशनल पासपोर्ट की ही तरह ई-पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. फिर जरूरी शुल्क देकर, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्टऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, जहां आवेदक का फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ जैसा बायोमीट्रिक डेटा लिया जाएगा. प्रोसेस पूरा होने के बाद इम्बेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट को प्रिंट करके आवेदक के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा.