जयपुर- डंपर चालक शराब के नशे में था, डंपर ने 50 लोगों को रौंदा

Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला

कन्फ्यूजन खत्म! NTA ने बताया JEE Mains 2026 की परीक्षा में क्या आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं?

Pitbull 'आई एम बैक इंडिया टूर' हुआ रद्द, फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

टेक-ऑटो

लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

What Is e-Passport: How To Apply: भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (e-passport) की शुरुआत कर दी है. e-Passport आने वाले सालों में भारतीयों के विदेश यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. आइए जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई...

Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 12:51 PM IST

1.क्या है ई-पासपोर्ट? (What Is e-Passport) 

क्या है ई-पासपोर्ट? (What Is e-Passport) 
1

यह दिखने में तो ट्रेडिशनल भारतीय पासपोर्ट जैसा ही होता है, पर इसके पीछे कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है. जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित होता है. इनमें फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकग्निशन डेटा यानी चेहरे की पहचान संबंधी जानकारी और डिजिटल सिग्नेचर आदि शामिल हैं. 

2.इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी आसान

इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
2

बता दें कि ई-पासपोर्ट में कवर पर एक स्पेशल गोल्ड सिंबल होता है, जिससे आसानी से एयरपोर्ट और बॉर्डर सिक्यॉरिटी चेकपॉइन्ट पर पहचाना हो पाती है. यह खास चिप यात्रियों की तेज स्कैनिंग और वेरिफिकेशन की सुविधा देती है. इसके अलावा इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होती है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.  

3.पासपोर्ट की नकल या छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी 

पासपोर्ट की नकल या छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी 
3

इस टेक्नोलॉजी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पासपोर्ट पर छपी जानकारी और चिप में इंटिग्रेट डेटा पूरी तरह मेल खाता हो. इस वजह से पासपोर्ट की नकल या इससे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है. आइए जानते हैं कौन कर सकता है e-passport का अप्लाई? जानिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का सही तरीका... 

4.कौन कर सकता है अप्लाई? 

कौन कर सकता है अप्लाई? 
4

कोई भी भारतीय जो रेगुलर पासपोर्ट बनवा सकता है वह ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है. यह सुविधा फिलहाल सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendras-PSKs) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras -POPSKs) पर ही उपलब्ध है. ऐसे में  ई-पासपोर्ट बनवाने से पहले पता कर लें कि स्थानीय पासपोर्ट ऑफिस अभी ई-पासपोर्ट जारी कर रहा है या नहीं.. 

5.कैसे कर सकते हैं अप्लाई? 

कैसे कर सकते हैं अप्लाई? 
5

ट्रेडिशनल पासपोर्ट की ही तरह ई-पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. फिर जरूरी शुल्क देकर, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्टऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, जहां आवेदक का फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ जैसा बायोमीट्रिक डेटा लिया जाएगा. प्रोसेस पूरा होने के बाद इम्बेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट को प्रिंट करके आवेदक के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा. 

6.क्या हैं ई-पासपोर्ट के फायदे? 

क्या हैं ई-पासपोर्ट के फायदे? 
6

इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप पहचान की चोरी (identity theft) या डुप्लिकेशन के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है, इसे भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो सकेगी. बेहतर सिक्यॉरिटी के साथ यात्रियों के लिए तेज इमिग्रेशन क्लियरेंस का फायदा होगा. साथ ही भारतीय पासपोर्ट की दुनियाभर में स्वीकार्यता बढ़ेगी. 

