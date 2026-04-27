क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन

9 . स्पीड बढ़ाने का सही तरीका क्या है?

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अगर आपका इंटरनेट धीमा है, तो सिक्के के चक्कर में पड़ने के बजाय ये तरीके अपनाएं. राउटर को घर के बीचों-बीच और थोड़ी ऊंचाई पर रखें. इसे जमीन पर या किसी अलमारी के अंदर न रखें. राउटर को फ्रिज, माइक्रोवेव या किसी भी धातु की अलमारी से दूर रखें. अगर आप राउटर के पास हैं, तो 5 GHz बैंड का उपयोग करें, अगर दूर हैं, तो 2.4 GHz का इस्तेमाल करें.

