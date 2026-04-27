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टेक-ऑटो

क्या सच में Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखने से बढ़ती है स्पीड? रिजल्ट पर नहीं कर पाएंगे यकीन

सोशल मीडिया पर वाई-फाई राउटर पर सिक्का रखने को लेकर एक दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यह मामूली सिक्का आपके इंटरनेट की स्पीड और सिग्नल की मजबूती को कई गुना बढ़ा सकता है. लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है?

Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 04:03 PM IST

1.सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ट्रिक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ट्रिक
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब जुगाड़ फिर से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि अगर आप अपने वाई-फाई राउटर के ऊपर एक मामूली सिक्का रख दें, तो आपके इंटरनेट की स्पीड रॉकेट जैसी हो जाएगी और सिग्नल एकदम स्टेबल रहेगा. 
 

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2.क्या सच में बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड?

क्या सच में बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड?
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सुनने में यह बड़ा जादुई लगता है कि बिना एक रुपया खर्च किए सिर्फ एक सिक्के से इंटरनेट तेज हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? नेटवर्क एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की मानें तो यह पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजिकल मिथ यानी अंधविश्वास है. सच्चाई तो यह है कि ऐसा करने से आपका राउटर खराब भी हो सकता है. 

3.सिक्का सिग्नल क्यों नहीं बढ़ा सकता?

सिक्का सिग्नल क्यों नहीं बढ़ा सकता?
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वाई-फाई राउटर रेडियो तरंगों पर काम करते हैं. इंटरनेट स्पीड और कवरेज के लिए राउटर के अंदर लगे एंटीना को बहुत बारीकी से इंजीनियर किया जाता है. वाई-फाई के सिग्नल सेंटीमीटर में मापे जाने वाली तरंगों पर चलते हैं. एक साधारण सिक्का इतना छोटा और तकनीकी रूप से इतना बेकार होता है कि वह इन तरंगों पर कोई असर नहीं डाल सकता. 

4.स्पीड का बढ़ना सिर्फ एक संयोग

स्पीड का बढ़ना सिर्फ एक संयोग
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एंटीना कोई भी साधारण धातु का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह बिजली के संकेतों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में बदलने वाला एक सटीक उपकरण है. प्लास्टिक के डिब्बे (राउटर) पर रखा एक सिक्का न तो एंटीना का काम कर सकता है और न ही सिग्नल को बढ़ा सकता है. अगर आपको कभी स्पीड बढ़ी हुई लगती भी है, तो वह सिर्फ एक संयोग है.
 

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5.ये अफवाह शुरू कहां से हुई?

ये अफवाह शुरू कहां से हुई?
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इस ट्रिक के पीछे लोग तीन तर्क देते हैं. एक्स्ट्रा एंटीना- लोगों को लगता है कि सिक्का सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके रेंज बढ़ाता है, जो कि गलत है. हीट सिंक- कुछ का मानना है कि सिक्का राउटर की गर्मी सोख लेता है, जिससे वह ठंडा रहता है और अच्छा काम करता है, यह भी गलत है.

6.वजन का काम

वजन का काम
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असल में इसका एकमात्र व्यावहारिक फायदा यह है कि हल्का राउटर भारी तारों के खिंचाव से फिसले नहीं, इसके लिए लोग उस पर सिक्का रख देते थे. बस यहीं से बात बिगड़ गई और लोगों ने इसे स्पीड से जोड़ दिया. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि राउटर पर सिक्का रखना आपके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है. 
 

7.फायदे के बजाय नुकसान का डर

फायदे के बजाय नुकसान का डर
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राउटर के अंदर के प्रोसेसर बहुत गर्म हो जाते हैं. उन्हें ठंडा रखने के लिए राउटर की बॉडी पर छेद दिए जाते हैं. अगर आप उसके ऊपर सिक्के या कोई और चीज रखते हैं, तो हवा का रास्ता रुक जाता है. जब राउटर ज्यादा गर्म होता है, तो वह खुद को बचाने के लिए अपनी परफॉरमेंस कम कर देता है, जिससे इंटरनेट स्लो हो जाता है.
 

8.सिग्नल में रुकावट

सिग्नल में रुकावट
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धातु वाई-फाई सिग्नल का सबसे बड़ा दुश्मन है. यह तरंगों को बिखेर देता है. राउटर के पास धातु की चीजें रखने से सिग्नल स्टेबल होने के बजाय और ज्यादा अस्थिर हो जाता है.

9.स्पीड बढ़ाने का सही तरीका क्या है?

स्पीड बढ़ाने का सही तरीका क्या है?
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अगर आपका इंटरनेट धीमा है, तो सिक्के के चक्कर में पड़ने के बजाय ये तरीके अपनाएं. राउटर को घर के बीचों-बीच और थोड़ी ऊंचाई पर रखें. इसे जमीन पर या किसी अलमारी के अंदर न रखें. राउटर को फ्रिज, माइक्रोवेव या किसी भी धातु की अलमारी से दूर रखें. अगर आप राउटर के पास हैं, तो 5 GHz बैंड का उपयोग करें, अगर दूर हैं, तो 2.4 GHz का इस्तेमाल करें. 
 

10.अफवाहों से बचें

अफवाहों से बचें
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इंटरनेट की स्पीड आपके प्रोवाइडर के प्लान और राउटर की सही प्लेसमेंट पर निर्भर करती है, आपकी जेब में पड़े चिल्लर पर नहीं. इसलिए, अफवाहों से बचें और अपने कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखें.
 

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