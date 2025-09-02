क्या E20 पेट्रोल से सच में कारों के इंजन खराब और माइलेज होता है कम? जाने लें 20% इथेनॉल पेट्रोल के फायदे और नुकसान?

दिल्ली में कृत्रित तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब
टेक-ऑटो
ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 08:28 AM IST
1.पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का फैसला
भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है और सरकार ने पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके पीछे मकसद पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और देश के गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुँचाना है. लेकिन, क्या वाहनों में इस नए ईंधन से कोई समस्या आ रही है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस पेट्रोल के कारण गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, तो कुछ का कहना है कि इससे माइलेज पर असर पड़ रहा है. लेकिन इन मुद्दों पर विशेषज्ञों की क्या राय है? यह जानना ज़रूरी है.
2.E20 पेट्रोल क्या है?
E20 पेट्रोल 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण है. इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनाया जाता है. यह ईंधन प्रदूषण कम करता है, किसानों को लाभ पहुँचाता है और विदेशी तेल आयात को कम करता है.
3.इस पेट्रोल से कार का इंजन खराब हो जाएगा?
अभी तक बड़े पैमाने पर कार के इस पेट्रोल से इंजन खराब होने की कोई आधिकारिक या गंभीर रिपोर्ट नहीं आई है. सरकार, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ARAI ने स्पष्ट किया है कि E20 के इस्तेमाल से कोई सुरक्षा जोखिम नहीं है.
4.पुरानी कारों में हो सकती है दिक्कतें!
लेकिन पुराने और E20 के लिए तैयार न होने वाले वाहनों में इंजन घिसने, गैस्केट खराब होने या शुरुआती प्रदर्शन में कमी जैसी समस्याएं आ सकती हैं. यही कारण है कि दावा किया जाता है कि "कार का इंजन बंद हो जाएगा." लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सच नहीं है, लेकिन पुराने वाहनों के मालिकों को सावधान रहने की ज़रूरत है.
5.E20 पेट्रोल क्यों बिक रहा है? इसके क्या फायदे हैं?
पर्यावरण संरक्षण: इथेनॉल के साथ मिश्रण करने से CO₂ उत्सर्जन कम होता है. इससे गन्ना किसानों को सीधा लाभ होगा और उनके लिए एक नया बाज़ार तैयार होगा.
6.कच्चे तेल का आयात कम होगा
इतना ही नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात कम होगा, जिससे देश का खर्च बचेगा. इथेनॉल कुछ इंजनों के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है. यह भारत की हरित ऊर्जा नीति में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. क्योंकि E20 पेट्रोल कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा.
7.E20 पेट्रोल के नुकसान
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, वाहनों का माइलेज लगभग 2% से 6% तक कम हो जाता है. पुराने वाहनों के रबर, प्लास्टिक या धातु के पुर्जों पर इथेनॉल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. कुछ मामलों में, स्टार्टिंग में कठिनाई, अत्यधिक शोर या इंजन के घिसने जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं.
8.E20 के लिए कौन सी कारें तैयार हैं?
इस बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण शिकायतें बढ़ रही हैं. चूंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसलिए अधिक ईंधन जलाता है. परिणामस्वरूप, वाहन एक लीटर पेट्रोल में कम दूरी तय करता है. 2022 के बाद E20-रेडी इंजनों में माइलेज का नुकसान अपेक्षाकृत कम (2-4%) होता है. जबकि पुराने इंजनों में यह नुकसान ज़्यादा होता है.
9.देश की विदेशी मुद्रा और किसानों को लाभ होगा
E20 पेट्रोल भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस ईंधन से पर्यावरण, देश की विदेशी मुद्रा और किसानों को लाभ होगा. हालाँकि, उपभोक्ताओं के लिए, पुराने वाहनों में कम माइलेज और संभावित समस्याएं एक चुनौती होगी. इसलिए नए E20-तैयार वाहनों में इस ईंधन का उपयोग सुरक्षित और उपयोगी होगा, पुराने वाहनों के मालिकों को E20 का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले कंपनी के निर्देशों और सर्विसिंग की जांच कर लेनी चाहिए.
10.E20 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
1 सितंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में मांग की गई थी कि वाहन मालिकों को इथेनॉल-मुक्त (E0) पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाए और पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया और E20 को जारी रखने के पक्ष में फैसला सुनाया.
