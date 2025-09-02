क्या E20 पेट्रोल से सच में कारों के इंजन खराब और माइलेज होता है कम? जाने लें 20% इथेनॉल पेट्रोल के फायदे और नुकसान?

1 . पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का फैसला

भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है और सरकार ने पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके पीछे मकसद पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और देश के गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुँचाना है. लेकिन, क्या वाहनों में इस नए ईंधन से कोई समस्या आ रही है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस पेट्रोल के कारण गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, तो कुछ का कहना है कि इससे माइलेज पर असर पड़ रहा है. लेकिन इन मुद्दों पर विशेषज्ञों की क्या राय है? यह जानना ज़रूरी है.

