Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

5 . कम बजट में मिल जाएंगे ये एयर प्यूरीफायर

इसके अलावा अगर आप कम बजट में बढ़िया एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आप Honeywell का Air touch V1, Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर, .OWNAIR और CPENSUS का एयर प्यूरीफायर देख सकते हैं. इनकी कीमत 5000 से कम है. ( यहां पढ़ें- Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट)

