दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का एक्शन, CNG भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य | कल से दिल्ली में सिर्फ PUC वाहनों को ही CNG मिलेगी

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

भारत में होता है सबसे ज्यादा डोपिंग टेस्ट, वाडा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; जानिए पूरा मामला

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

DIY Air Purifier: दिल्ली की हवा दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, ऐसे में घर में एयर प्यूरीफायर लगाना बहुत ही जरूरी है. हालांकि, मार्केट में एयर प्यूरीफायर काफी महंगे मिल रहे हैं. आज हम आपको घर बैठे एयर प्यूरीफायर बनाने का एक सस्ता जुगाड़ बताने जा रहे हैं. इसकी मदद से आप एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं...

Abhay Sharma | Dec 17, 2025, 08:17 PM IST

1.घर पर सस्ते में बनाएं एयर प्यूरीफायर

घर पर सस्ते में बनाएं एयर प्यूरीफायर
1

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मात्र 2500 में एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर बनाने का तरीका बताया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर किया है पल्लवी सैनी ने, जो एक पूर्व एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं. 

2.किन चीजों की जरूरत? 

किन चीजों की जरूरत? 
2

इस एयर प्यूरीफायर को बनाने के लिए आपको चाहिए हेपा (HEPA) फिल्टर, कार्बन फिल्टर और एयर फिल्टर. आपको Online ऐसे कई तरह के फिल्टर मिल जाएंगे, जिनमें ये तीनों ही फिल्टर मिल जाएंगे.  इसके अलावा आपको चाहिए होगा डबल साइडेड टेप और एक 6 इंच का Exhaust Fan..  

3.कैसे बनाएं? 

कैसे बनाएं? 
3

इस DIY एयर प्यूरीफायर को बनाने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं. इसके लिए आपको फिल्टर के एक सिरे पर डबल साइडेड टेप से 6 इंच के Exhaust Fan को चिपका देना है. इससे फिल्टर और Exhaust Fan बढ़िया से फिक्स हो जाएंगे. 

4.कैसे काम करता है?

कैसे काम करता है?
4

जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है यह एयर प्यूरीफायर हवा को साफ कर रहा है. यह एक नार्मल रूम के लिए काम की चीज हो सकती है. अगर आप इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो इस तरह जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं. 

5. कम बजट में मिल जाएंगे ये एयर प्यूरीफायर  

 कम बजट में मिल जाएंगे ये एयर प्यूरीफायर  
5

इसके अलावा अगर आप कम बजट में बढ़िया एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आप  Honeywell का Air touch V1, Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर, .OWNAIR और CPENSUS का एयर प्यूरीफायर देख सकते हैं. इनकी कीमत 5000 से कम है. ( यहां पढ़ें-  Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट)

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
