Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 17, 2025, 08:17 PM IST
1.घर पर सस्ते में बनाएं एयर प्यूरीफायर
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मात्र 2500 में एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर बनाने का तरीका बताया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर किया है पल्लवी सैनी ने, जो एक पूर्व एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं.
2.किन चीजों की जरूरत?
इस एयर प्यूरीफायर को बनाने के लिए आपको चाहिए हेपा (HEPA) फिल्टर, कार्बन फिल्टर और एयर फिल्टर. आपको Online ऐसे कई तरह के फिल्टर मिल जाएंगे, जिनमें ये तीनों ही फिल्टर मिल जाएंगे. इसके अलावा आपको चाहिए होगा डबल साइडेड टेप और एक 6 इंच का Exhaust Fan..
3.कैसे बनाएं?
इस DIY एयर प्यूरीफायर को बनाने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं. इसके लिए आपको फिल्टर के एक सिरे पर डबल साइडेड टेप से 6 इंच के Exhaust Fan को चिपका देना है. इससे फिल्टर और Exhaust Fan बढ़िया से फिक्स हो जाएंगे.
4.कैसे काम करता है?
जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है यह एयर प्यूरीफायर हवा को साफ कर रहा है. यह एक नार्मल रूम के लिए काम की चीज हो सकती है. अगर आप इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो इस तरह जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं.
5. कम बजट में मिल जाएंगे ये एयर प्यूरीफायर
इसके अलावा अगर आप कम बजट में बढ़िया एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आप Honeywell का Air touch V1, Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर, .OWNAIR और CPENSUS का एयर प्यूरीफायर देख सकते हैं. इनकी कीमत 5000 से कम है. ( यहां पढ़ें- Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से