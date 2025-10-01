Amazon sale में फटा-फट खरीद लें 1000 से भी कम के ये बेहतरीन Diwali Gifts, जिसे देंगे करेगा तारीफ

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 01, 2025, 01:17 PM IST
1.Amazon Great Indian Festival 2025
बता दें कि सजावट के सामान से लेकर भगवान की मूर्ति या फिर एक से एक बढ़कर कैंडल और शोपीस तक, सब आपको Amazon Sale में धमाकेदार डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा.
2.वाटर बोतल
आप इस दिवाली अपने दोस्त या ऑफिस कलीग को गिफ्ट में वॉटर बोटल सेट दे सकते हैं. Amazon Sale में बेहतरीन क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के वॉटर बोटल 300 से 400 में अच्छे मिल जाएंगे.
3.सजावट की चीजें
Amazon Sale में लैंप, दीये, कैंडल होल्डर, डेकोरेटिव शोपीस आदि काफी किफायती दाम में मिल जाएंगे, 200 से 1000 के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, अपनी पसंद के हिसाब से आप ये चीजें भी गिफ्ट कर सकते हैं.
4.पूजा की थाली और मूर्तियां दे सकते हैं
इस बार आप अपने करीबी को लक्ष्मी-गणेश-सरस्वती की मूर्ति सेट और सिल्वर प्लेटेड पूजा थाली दे सकते हैं, ये पारंपरिक उपहार हैं और ऐसा गिफ्ट पाकर हर किसी का मन खुश हो जाता है.
5.इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें ये चीजें
इसके अलावा अगर आप गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं तो आपके लिए स्मार्टवॉच और अन्य गैजेट्स बेस्ट हो सकते हैं. Amazon Sale में इस समय बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते में मिल जाएंगे.
6.ये चीजें कर सकते हैं गिफ्ट
इसके अलावा आप इस दिवाली अपने करीबियों को गिफ्ट में ड्राई फ्रूट और गिफ्ट हैंपर दे सकते हैं. 1000 से कम में आपको अच्छे गिफ्ट सेट मिल जाएंगे. Amazon Sale पर भारी छूट और डील्स मिल रहे हैं, फायदा उठाएं.
