दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

1 . एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में

1

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब बाहर का प्रदूषण बढ़ता है तो दरवाजों और खिड़कियों के जरिए वही हवा घर के अंदर पहुंच जाती है. लंबे समय तक ऐसी हवा में रहना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.