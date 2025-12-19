दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

टेक-ऑटो
राजा राम | Dec 19, 2025, 11:38 PM IST
1.एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब बाहर का प्रदूषण बढ़ता है तो दरवाजों और खिड़कियों के जरिए वही हवा घर के अंदर पहुंच जाती है. लंबे समय तक ऐसी हवा में रहना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.
2.पॉल्यूशन का संकेत
घर की हवा खराब है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी रोजमर्रा की फीलिंग से लगाया जा सकता है. अगर घर के अंदर आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी या बार-बार छींक आने लगे, तो यह इनडोर पॉल्यूशन का संकेत हो सकता है.
3.धूल का जल्दी जमना भी एक अहम संकेत
धूल का जल्दी जमना भी एक अहम संकेत है. अगर फर्नीचर या फर्श साफ करने के कुछ ही घंटों में धूल दिखने लगे, तो समझिए हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है. खासतौर पर पर्दे, खिड़कियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान इस बात का इशारा देते हैं.
4.आंखों में जलन
किचन की हवा पर भी ध्यान देना जरूरी है. खाना बनाते समय धुआं बाहर न निकलना, तेज गंध या आंखों में जलन कमजोर वेंटिलेशन की निशानी है. गैस चूल्हे और फ्राइंग से निकलने वाला धुआं अगर कमरे में रुक जाए, तो खतरा बढ़ जाता है.
5.इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर
आप धूप वाला आसान टेस्ट भी कर सकते हैं. खिड़की से आती धूप में अगर हवा में तैरते कण साफ नजर आएं, तो यह प्रदूषकों की मौजूदगी दर्शाता है. इसके अलावा इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर PM2.5 और CO₂ का सटीक डेटा देता है.
6.घर की हवा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी
अगर घर की हवा भी खराब पाई जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. एग्जॉस्ट फैन का सही इस्तेमाल, इनडोर पौधे और जरूरत पड़ने पर एयर प्यूरीफायर काफी मददगार साबित हो सकते हैं. दिल्ली की मौजूदा स्थिति में घर की हवा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.