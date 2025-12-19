FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

India vs South Africa Highlights 5th T20I: हार्दिक और तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी! अफ्रीका को हराकर भारत ने 3-1 से जीती सीरीज

हार्दिक और तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी! अफ्रीका को हराकर भारत ने 3-1 से जीती सीरीज

IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट

भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

HomePhotos

टेक-ऑटो

दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट

दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा. बाहर की जहरीली हवा घरों के भीतर भी असर दिखाने लगी है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आपके घर की हवा कितनी सुरक्षित है और आप इसे कैसे जांच सकते हैं. 

राजा राम | Dec 19, 2025, 11:38 PM IST

1.एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में

एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में
1

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब बाहर का प्रदूषण बढ़ता है तो दरवाजों और खिड़कियों के जरिए वही हवा घर के अंदर पहुंच जाती है. लंबे समय तक ऐसी हवा में रहना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. 

Advertisement

2.पॉल्यूशन का संकेत

पॉल्यूशन का संकेत
2

घर की हवा खराब है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी रोजमर्रा की फीलिंग से लगाया जा सकता है. अगर घर के अंदर आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी या बार-बार छींक आने लगे, तो यह इनडोर पॉल्यूशन का संकेत हो सकता है. 
 

3.धूल का जल्दी जमना भी एक अहम संकेत

धूल का जल्दी जमना भी एक अहम संकेत
3

धूल का जल्दी जमना भी एक अहम संकेत है. अगर फर्नीचर या फर्श साफ करने के कुछ ही घंटों में धूल दिखने लगे, तो समझिए हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है. खासतौर पर पर्दे, खिड़कियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान इस बात का इशारा देते हैं. 
 

4.आंखों में जलन

आंखों में जलन
4

किचन की हवा पर भी ध्यान देना जरूरी है. खाना बनाते समय धुआं बाहर न निकलना, तेज गंध या आंखों में जलन कमजोर वेंटिलेशन की निशानी है. गैस चूल्हे और फ्राइंग से निकलने वाला धुआं अगर कमरे में रुक जाए, तो खतरा बढ़ जाता है. 
 

TRENDING NOW

5.इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर

इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर
5

आप धूप वाला आसान टेस्ट भी कर सकते हैं. खिड़की से आती धूप में अगर हवा में तैरते कण साफ नजर आएं, तो यह प्रदूषकों की मौजूदगी दर्शाता है. इसके अलावा इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर PM2.5 और CO₂ का सटीक डेटा देता है.
 

6.घर की हवा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी

घर की हवा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी
6

अगर घर की हवा भी खराब पाई जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. एग्जॉस्ट फैन का सही इस्तेमाल, इनडोर पौधे और जरूरत पड़ने पर एयर प्यूरीफायर काफी मददगार साबित हो सकते हैं. दिल्ली की मौजूदा स्थिति में घर की हवा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या
भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या
Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे 
Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे
Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द 
Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द
MORE
Advertisement
धर्म
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
MORE
Advertisement