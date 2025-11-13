Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 13, 2025, 01:36 PM IST
1.Session ऐप पर बात कर रहे थे आतंकी!
सूत्रों के अनुसार, इस हमले के दो आरोपी डॉक्टरों डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर ने अपने हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए Telegram-WhatsApp नहीं बल्कि Session App का इस्तेमाल किया, अब सवाल उठता है कि आतंकी Session App का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे थे.
2.जांच में क्या पता चला?
जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल ने कथित तौर पर बताया कि JeM के साथ शुरुआती संपर्क के दौरान उन्होंने अपने हैंडलर से “अबू उकासा” नाम के उपनाम से चैट किया, जो तुर्की में रजिस्टर्ड वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था. शुरुआती बातचीत WhatsApp पर हुई और इसमें तुर्की का कंट्री कोड +90 इस्तेमाल हुआ.
3.Session App है क्या?
हैंडलर ने मॉड्यूल को Session ऐप पर स्विच करने का निर्देश दिया, ताकि बातचीत गुप्त रहे और अनट्रेसेबल हो. Session App ऐसा ही एक प्राइवेट मैसेंजर है. इसे सेशन फाउंडेशन ने डेवलप किया है. इस ऐप को गूगल प्ले-स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली है, करीब 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है. इसके अलावा करीब 12.7K यूजर्स ने इस ऐप का रिव्यू भी दिया है.
4.Session ऐप ही क्यों?
इस ऐप की टैगलाइन है Send Messages, Not Metadata. दरअसल, यह ऐप साधारण मैसेजिंग ऐप्स की तरह नहीं, Session में मोबाइल नंबर या ईमेल की आवश्यकता नहीं होती और न ही यह किसी भी चैट का मैटाडेटा स्टोर करता है. आसान भाषा में कहे तो इस ऐप में कोई भी नहीं जान सकता कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या संदेश भेज रहे हैं या फिर आपका IP एड्रेस क्या है...
5.नहीं किया जा सकता है ट्रेस
ऐसा दावा किया जाता है कि इस ऐप में संदेश पूरी तरह सुरक्षित और ट्रेस-रहित होता है, यानी आपके मैसेज को ना कोई देख सकता है और ना ही ट्रेस कर सकता है. इसमें संदेश पूरी तरह गोपनीय और गुमनाम होते हैं. इस ऐप में किसी भी चैट का मैटाडेटा स्टोर न होने की वजह से जांचकर्ताओं के लिए संदेशों का पता लगाना, उपयोगकर्ताओं की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से