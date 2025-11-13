FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

HomePhotos

टेक-ऑटो

Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है, इस केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हमले की साजिश की परतें खुलती जा रही हैं. रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों ने Session” नामक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया... 

Abhay Sharma | Nov 13, 2025, 01:36 PM IST

1.Session ऐप पर बात कर रहे थे आतंकी! 

Session ऐप पर बात कर रहे थे आतंकी! 
1

सूत्रों के अनुसार, इस हमले के दो आरोपी डॉक्टरों डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर ने अपने हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए  Telegram-WhatsApp नहीं बल्कि Session App का इस्तेमाल किया, अब सवाल उठता है कि आतंकी Session App का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे थे.

Advertisement

2.जांच में क्या पता चला? 

जांच में क्या पता चला? 
2

जांच में सामने आई जानकारी​ के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल ने कथित तौर पर बताया कि JeM के साथ शुरुआती संपर्क के दौरान उन्होंने अपने हैंडलर से “अबू उकासा” नाम के उपनाम से चैट किया, जो तुर्की में रजिस्टर्ड वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था.  शुरुआती बातचीत WhatsApp पर हुई और इसमें तुर्की का कंट्री कोड +90 इस्तेमाल हुआ. 

3.Session App है क्या? 

Session App है क्या? 
3

हैंडलर ने मॉड्यूल को Session ऐप पर स्विच करने का निर्देश दिया, ताकि बातचीत गुप्त रहे और अनट्रेसेबल हो. Session App ऐसा ही एक प्राइवेट मैसेंजर है. इसे सेशन फाउंडेशन ने डेवलप किया है. इस ऐप को गूगल प्ले-स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली है, करीब 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है. इसके अलावा करीब 12.7K यूजर्स ने इस ऐप का रिव्यू भी दिया है.

4.Session ऐप ही क्यों? 

Session ऐप ही क्यों? 
4

इस ऐप की टैगलाइन है Send Messages, Not Metadata. दरअसल, यह ऐप साधारण मैसेजिंग ऐप्स की तरह नहीं,  Session में मोबाइल नंबर या ईमेल की आवश्यकता नहीं होती और न ही यह किसी भी चैट का मैटाडेटा स्टोर करता है. आसान भाषा में कहे तो इस ऐप में कोई भी नहीं जान सकता कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या संदेश भेज रहे हैं या फिर आपका IP एड्रेस क्या है... 

TRENDING NOW

5.नहीं किया जा सकता है ट्रेस

नहीं किया जा सकता है ट्रेस
5

ऐसा दावा किया जाता है कि इस ऐप में संदेश पूरी तरह सुरक्षित और ट्रेस-रहित होता है, यानी आपके मैसेज को ना कोई देख सकता है और ना ही ट्रेस कर सकता है. इसमें संदेश पूरी तरह गोपनीय और गुमनाम होते हैं. इस ऐप में किसी भी चैट का मैटाडेटा स्टोर न होने की वजह से जांचकर्ताओं के लिए संदेशों का पता लगाना, उपयोगकर्ताओं की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 
सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल
Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE