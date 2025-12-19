10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

4 . सैमसंग गैलेक्सी M07/F06 5G

4

ब्रांड का सोचकर कोई फोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M07 और F06 5G दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसकी कीमत 6,799 से शुरू होती है. यह फोन अपनी लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाना जाता है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 50MP का शानदार कैमरा मिलता है.