लैंड फॉर जॉब और आईसीआरसीटीसी घोटाले के केसों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की याचिका खारिज | गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बयान- पहले यूपी में माफिया का राज चलता था, सरकारें परिवार का खजाना भरती थीं, अब उस खजाने से विकास हो रहा है | कांग्रेस के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पर स्पीकर लेंगे फैसला, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है नोटिस | सट्टेबाजी एप मामले में ED का एक्शन, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की संपत्ति जब्त, ED ने नेहा शर्मा, रॉबिन उथप्पा और सोनू सूद की भी संपत्ति जब्त की

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें फूड्स, कड़कड़ाती ठंड में भी अंदर से गर्म रहेगा शरीर, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट

देसी सुपरफूड है मकोय का साग, ठंड में जोड़ों के दर्द से खून की कमी तक की समस्या से दिलाती है राहत

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मचा है बवाल? यहां जानिए इसका इतिहास, अहमियत और सरकार की दलील

स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

टेक-ऑटो

10,000 से कम में खरीदें ये धांसू 5G स्मार्टफोन, इस क्रिसमस, न्यू ईयर अपनों को दें खुशियों वाला तोहफा

Christmas और New Year की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है. इन खास मौकों पर लोग अपने दोस्तों-परिवार के लोगों को गिफ्ट देते हैं. ऐसे में आप भी अगर इस साल क्रिसमस, न्यू ईयर के खास मौके पर अपनों को खुशियों वाला तोहफा देने की सोच रहे हैं तो 10 हजार से कम के ये स्मार्टफोन बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं.

Abhay Sharma | Dec 19, 2025, 03:27 PM IST

1.10 हजार से कम के धांसू 5G स्मार्टफोन 

10 हजार से कम के धांसू 5G स्मार्टफोन 
1

आपको ऐसे कई स्मार्टफोन मिल जाएंगे, जो 10 हजार कीमत में भी 5G कनेक्टिविटी, दमदार बैटरी और बेहतरीन कैमरा फीचर के साथ आते हैं. आप गिफ्ट के तौर पर इन स्मार्टफोन को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को दे सकते हैं.

2.Poco M7 5G

Poco M7 5G
2

9,600 से 9,999 के बीच की कीमत वाला यह फोन गेमिंग या मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है. Poco M7 5G  Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है, जो इस बजट में काफी पावरफुल है. इसके अलावा इसमें 120Hz डिस्प्ले और 5,160mAh की दमदार बैटरी मिलती है. 

3.Redmi A4 5G

Redmi A4 5G
3

5G सेगमेंट में Redmi A4 5G इन दिनों काफी फेमस हो रहा है. कीमत की बात करें तो यह आपको 8,299 रुपये में मिल जाएगा. इसमें आपको Snapdragon 4s Gen 2 चिपसेट, प्रीमियम डिजाइन और बड़ा 6.88-इंच डिस्प्ले मिल जाता है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई और एंटरटेंमेंट के लिए बढ़िया है. 

4.सैमसंग गैलेक्सी M07/F06 5G

सैमसंग गैलेक्सी M07/F06 5G
4

ब्रांड का सोचकर कोई फोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M07 और F06 5G दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसकी कीमत 6,799 से शुरू होती है. यह फोन अपनी लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाना जाता है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 50MP का शानदार कैमरा मिलता है. 

5.Moto G35 5G

Moto G35 5G
5

फालतू के ऐप्स न चाहने वालों के लिए मोटो का यह फोन बेस्ट है. इसकी कीमत 10 हजार से थोड़ी ज्यादा 10,300 रुपये है. पर इसमें आपको Unisoc T760 प्रोसेसर, 16MP का सेल्फी कैमरा के साथ डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट मिल सकता है.  

6.Lava Blaze 3 5G

Lava Blaze 3 5G
6

इस फोन की कीमत है 9,499 रुपये. बता दें कि इसका बैक पैनल काफी प्रीमियम दिखता है. इसमें 'Vibe Light' फीचर दिया जाता है, जो फोटोग्राफी में मददगार है. इस बजट में यह 128GB स्टोरेज ऑफर करता है.

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को

