Christmas Gift Scam: एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! WhatsApp पर आए ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?

6 . ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए यूजर्स को व्हाट्सऐप पर आए हर मसेज पर ध्यान देना चाहिए. बता दें कि फ्री पैसे, गिफ्ट या वाउचर देने वाले सभी मैसेज लगभग नकली ही होते हैं. इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखें कि WhatsApp पर OTPs, कार्ड डिटेल्स या ऐप डाउनलोड मांगने वाले लिंक पर क्लिक ना करें. इसके अलावा मैसेज में स्पेलिंग की गलतियां, अपरिचित URLs और कई कॉन्टैक्ट्स को लिंक फॉरवर्ड करने का अनुरोध भी करे तो बिल्कुल झांसे में न आएं, इससे आपके साथ स्कैम हो सकता है.

