Christmas Gift Scam: एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! WhatsApp पर आए ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 24, 2025, 01:28 PM IST
1.सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर ठगी
क्रिसमस 2025 के मौके पर सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साइबर ठगों के द्वारा WhatsApp पर भेजे गए सरप्राइज गिफ्ट लिंक पर क्लिक करते ही आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. ये मैसेज आपको कुछ ऐसे खास दोस्तों, परिवार वालों या भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स से भी आ सकते हैं, जिनके दोस्तों, परिवार वालों या भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स से आते हैं.
2.इस तरह के मैसेज या लिंक पर भूलकर भी क्लिक
इस स्कैम की शुरुआत साधारण मैसेज से हो सकती है, जिसमें आपको मैरी क्रिसमस मैसेज के साथ यह बताया जाता है कि आपको एक क्रिसमस गिफ्ट मिला है या फिर आपके लिए क्रिसमस बोनस इंतजार कर रहा है. उदाहरण के तौर पर Merry Christmas! You’ve received a gift या Christmas bonus waiting for you. इस तरह के मैसेज के साथ एक छिपा हुआ लिंक हो सकता है, जिसपर क्लिक करने से आपके साथ स्कैम हो सकता है.
3.कैशबैक, रिवॉर्ड और कूपन से भी रहें अलर्ट
कुछ अन्य तरह के मैसेज में यह भी दावा किया जाता है कि दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, शॉपिंग कूपन या कैश रिवॉर्ड पा सकते हैं. इस तरह के लिंक पर क्लिक करने पर एक नकली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जो जानी-मानी ब्रांड्स, बैंकों या पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसी नजर आती हैं.
4.एक क्लिक पर बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ
इस तरह के लिंक पर क्लिक करने के बाद जिस नकली वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर्सनल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर या बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती है या फिर उन्हें कोई ऐप इंस्टॉल करने या परमिशन देने के लिए कहा जाता है. इतना ही नहीं, कई मामलों में लिंक पर क्लिक करने से ही डिवाइस में एक तरह का खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे साइबर ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस मिल जाता है.
5.रिमोट एक्सेस मिलने से क्या होगा
बता दें कि अगर साइबर ठगों को आपके फोन का रिमोट एक्सेस मिल जाए तो वह आपके डिवाइस पर आने वाले OTP पढ़ सकते हैं, साथ ही बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं. क्रिसमस, दीवाली, होली आदि के मौके पर ये Gift Link’ वाला स्कैम बढ़ जाता है, क्योंकि त्यौहार का सीजन स्कैमर्स के लिए ठगी करने का सबसे अच्छा समय होता है.
6.‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?
इस तरह के स्कैम से बचने के लिए यूजर्स को व्हाट्सऐप पर आए हर मसेज पर ध्यान देना चाहिए. बता दें कि फ्री पैसे, गिफ्ट या वाउचर देने वाले सभी मैसेज लगभग नकली ही होते हैं. इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखें कि WhatsApp पर OTPs, कार्ड डिटेल्स या ऐप डाउनलोड मांगने वाले लिंक पर क्लिक ना करें. इसके अलावा मैसेज में स्पेलिंग की गलतियां, अपरिचित URLs और कई कॉन्टैक्ट्स को लिंक फॉरवर्ड करने का अनुरोध भी करे तो बिल्कुल झांसे में न आएं, इससे आपके साथ स्कैम हो सकता है.
