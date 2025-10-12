FacebookTwitterYoutubeInstagram
दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान

Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

टेक-ऑटो

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

Cheapest Royal Enfield Bikes: भारत सरकार के नए GST दर के चलते 350cc तक की सारी मोटरसाइकिलें सस्ती हो गई हैं, इनपर टैक्स घटा कर 18% कर दिया गया है. Royal Enfield की भी बाइक्स करीब 20000 तक सस्ती हुई हैं. यहां देखें रॉयल एनफील्ड की 5 सबसे सस्ती धाकड़ बाइक्स... 

Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 12:26 PM IST

1.पहले के मुकाबले सस्ती हुईं बाइक्स 

पहले के मुकाबले सस्ती हुईं बाइक्स 
1

नए GST दर और कटौती का पूरा फायदा Royal Enfield की मोटरसाइकिलों पर मिल रहा है. इस वजह से रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की 350cc रेंज की सभी मॉडल पहले से काफी सस्ती हो गए हैं. आइए जानें टॉप 5 सस्ती रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की कीमतों के बारे में... 

2.Royal Enfield Goan Classic 350 

Royal Enfield Goan Classic 350 
2

गोअन क्लासिक 350 cc रेंज में Royal Enfield की सबसे नई और स्टाइलिश बाइक है, जिसे अट्रैक्टिव बॉबर लुक देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत में करीब 20,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिससे ये पहले से ज्यादा किफायती हो गई है. 

3.Royal Enfield Classic 350 

Royal Enfield Classic 350 
3

रॉयल एनफील्ड की टाॅप सेलिंग बाइक्स में से एक Classic 350 के टॉप-एंड एमराल्ड ग्रीन शेड की कीमत में 19,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. यह बाइक 349 cc इंजन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स के साथ आती है. कीमत में कटौती के बाद यह ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है. 

4.Royal Enfield Bullet 350 

Royal Enfield Bullet 350 
4

Royal Enfield Bullet 350 बाइक की कीमत में 18,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की घई है. ऐसे में इसकी टॉप-स्पेक ब्लैक गोल्ड वेरिएंट अब पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गया है. 
 

TRENDING NOW

5.Royal Enfield Meteor 350 

Royal Enfield Meteor 350 
5

रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के टॉप सुपरनोवा ट्रिम में 16,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. इसके 2025 के अपडेट में कीमतों में बचत के अलावा नए रंग और फीचर्स भी शामिल किए गए है.  

6.Royal Enfield Hunter 350 

Royal Enfield Hunter 350 
6

हंटर 350 की कीमत में करीब 15,000 रुपये तक की कटौती की गई है. इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल भी पहले से काफी ज्यादा सस्ती हो गई है. बेस वेरिएंट की कीमत लॉन्च के बाद से अपरिवर्तित रही थी और अब यह बाइक और भी ज्यादा सस्ती हो गई है. 

