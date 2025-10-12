5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 12:26 PM IST
1.पहले के मुकाबले सस्ती हुईं बाइक्स
नए GST दर और कटौती का पूरा फायदा Royal Enfield की मोटरसाइकिलों पर मिल रहा है. इस वजह से रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की 350cc रेंज की सभी मॉडल पहले से काफी सस्ती हो गए हैं. आइए जानें टॉप 5 सस्ती रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की कीमतों के बारे में...
2.Royal Enfield Goan Classic 350
गोअन क्लासिक 350 cc रेंज में Royal Enfield की सबसे नई और स्टाइलिश बाइक है, जिसे अट्रैक्टिव बॉबर लुक देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत में करीब 20,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिससे ये पहले से ज्यादा किफायती हो गई है.
3.Royal Enfield Classic 350
रॉयल एनफील्ड की टाॅप सेलिंग बाइक्स में से एक Classic 350 के टॉप-एंड एमराल्ड ग्रीन शेड की कीमत में 19,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. यह बाइक 349 cc इंजन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स के साथ आती है. कीमत में कटौती के बाद यह ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन गई है.
4.Royal Enfield Bullet 350
Royal Enfield Bullet 350 बाइक की कीमत में 18,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की घई है. ऐसे में इसकी टॉप-स्पेक ब्लैक गोल्ड वेरिएंट अब पहले से काफी ज्यादा किफायती हो गया है.
5.Royal Enfield Meteor 350
रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के टॉप सुपरनोवा ट्रिम में 16,000 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. इसके 2025 के अपडेट में कीमतों में बचत के अलावा नए रंग और फीचर्स भी शामिल किए गए है.
6.Royal Enfield Hunter 350
हंटर 350 की कीमत में करीब 15,000 रुपये तक की कटौती की गई है. इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल भी पहले से काफी ज्यादा सस्ती हो गई है. बेस वेरिएंट की कीमत लॉन्च के बाद से अपरिवर्तित रही थी और अब यह बाइक और भी ज्यादा सस्ती हो गई है.