श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

टेक-ऑटो

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

भारत की पॉपुलर बाइक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प हीरो स्प्लेंडर 125 का नया मॉडल दमदार माइलेज और स्टाइलिश लुक के साथ आ रहा है. इसे खास बाइक को न्यू मॉडर्न लुक दिया गया है, इसमें आपको माइलेज भी जबरदस्त मिलेगा..

Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 02:40 PM IST

1.New Hero Splendor 125

New Hero Splendor 125
1

Hero ने अपनी इस बाइक में 124.7cc का एयर कूल्ड और 4 स्ट्रोक इंजन i3S टेक्नोलॉजी लगाई है.  इस पावरफुल इंजन में लगभग 10.7 bhp की पावर और 10.6 nm टॉर्क जेनरेट करने की क्षमता है. यानी यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह अच्छे से मैनेज कर सकता है. 

2.Hero Splendor 125 माइलेज

Hero Splendor 125 माइलेज
2

वहीं Hero Splendor 125 का माइलेज देखें, तो कंपनी के दावे के मुताबिक यह 60 से 65 km/l तक पहुंच सकता है. इसे अपने सेगमेंट में अपनी बेस्ट माइलेज वाली बाइक माना जा रहा है.

3.Hero Splendor 125 डिजाइन और फीचर्स

Hero Splendor 125 डिजाइन और फीचर्स
3

New Hero Splendor 125 को न्यू मॉडर्न लुक दिया गया है, इसमें लेटेस्ट ग्राफिक्स डिजाइन, LED हैंडलैंप, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा. इस बाइक की सीट को भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है. इससे लंबी दूरी तय करना भी आसान हो जाएगा. 

4.Hero Splendor 125 प्राइस 

Hero Splendor 125 प्राइस 
4

अगर हीरो इस मॉडल को लॉन्च करता है, तो इसकी कीमत स्प्लेंडर प्लस और सुपर स्प्लेंडर के बीच हो सकती है, जो ₹80,000 से ₹90,000 (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. हालांकि लॉन्च की संभावित तारीख की घोषणा अभी तक कंपनी ने नहीं की है.  

5.2 या 3 वेरिएंट होंगे उपलब्ध

2 या 3 वेरिएंट होंगे उपलब्ध
5

बताया जा रहा है कि इसके 2 या 3 वेरिएंट उपलब्ध होंगे, इसका एक बेस ड्रम ब्रेक मॉडल, एक मिड-लेवल डिस्क ब्रेक वेरिएंट, और एक टॉप-एंड वर्जन जिसमें एलईडी लाइट्स और डिजिटल क्लस्टर जैसे अतिरिक्त फीचर्स होंगे,  लॉन्च हो सकते हैं. 

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
