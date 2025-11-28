125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

1 . New Hero Splendor 125

Hero ने अपनी इस बाइक में 124.7cc का एयर कूल्ड और 4 स्ट्रोक इंजन i3S टेक्नोलॉजी लगाई है. इस पावरफुल इंजन में लगभग 10.7 bhp की पावर और 10.6 nm टॉर्क जेनरेट करने की क्षमता है. यानी यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह अच्छे से मैनेज कर सकता है.