Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

2 . बजाज चेतक

पुराने समय की बजाज चेतक अब इलेक्ट्रिक अवतार में भी मिल रहा है. इसका वजन 110 किलो है ये काफी हल्का है. इसमें 2.88 kWh की बैटरी लगी है. एक बार चार्ज करने पर इसे 123 किलोमीटर तक चला सकते हैं. करीब 4 घंटे में चार्ज हो जाता है. टॉप स्पीड की बात करें तो यह 63 किमी प्रति घंटा है.