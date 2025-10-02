Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 02, 2025, 12:34 PM IST
1.ओला S1 Z स्कूटर
110 किलो वजन का हल्का स्कूटर Ola S1 Z इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो 1.5 kWh की बैटरियां लगी हैं. ये स्कूटर 75 से 146 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड 70 किमी प्रति घंटा है. ऐसे में रोजाना के काम जैसे ऑफिस, मार्केट या कॉलेज के लिए ये बेस्ट है.
2.बजाज चेतक
पुराने समय की बजाज चेतक अब इलेक्ट्रिक अवतार में भी मिल रहा है. इसका वजन 110 किलो है ये काफी हल्का है. इसमें 2.88 kWh की बैटरी लगी है. एक बार चार्ज करने पर इसे 123 किलोमीटर तक चला सकते हैं. करीब 4 घंटे में चार्ज हो जाता है. टॉप स्पीड की बात करें तो यह 63 किमी प्रति घंटा है.
3.TVS iQube
टीवीएस का iQube अच्छी माइलेज के साथ ठीक-ठाक स्पीड देता है. इसकी बैटरी 2.2 kWh की है जो एक बार चार्ज करने पर 75 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका वजन 110 किलो है, जो 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है. इसकी बैटरी सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है.
4.Ather 450X
Ather 450X स्कूटर 108 किलो वजनी है, इसमें 2.9 kWh की बैटरी लगी है, जो फुल चार्ज पर 126 किलोमीटर तक चलता है. इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है और बैटरी लगभग 3 घंटे में चार्ज हो जाती है. प्रीमियम स्कूटर की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है.
5.जेलियो स्कूटर
जेलियो का स्कूटर दिखने में आकर्षक और वजन में बेहद हल्का है. यह केवल 80 किलो का है. इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है. फुल चार्ज करने पर ये 60 से 90 किलोमीटर तक चल सकती है. टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा है और कम वजन में बेहद किफायती है. \
