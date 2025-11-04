Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

5 . टाटा अल्ट्रोज़ सेफ्टी (Tata Altroz Safety)

सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज बेहतरीन माना जाता है, यह कार कुछ ही हैचबैक में से एक है, जिसे 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं, जिसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल है.