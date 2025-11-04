FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- सहरसा रैली में बोले राजनाथ सिंह - हम पाक में कहीं भी हमला कर सकते थे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने

फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

HomePhotos

टेक-ऑटो

Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

आमतौर पर डीजल कारें पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा माइलेज देती हैं, पर डीजल कारें अक्सर थोड़ी महंगी होती हैं. आज हम आपको सबसे सस्ती डीजल कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा जैसे कई खास फीचर्स के साथ मिलेगी. आइए जाने इस कार के बारे में..

Abhay Sharma | Nov 04, 2025, 03:51 PM IST

1.टाटा अल्ट्रोज (Tata Cars, Altroz)

टाटा अल्ट्रोज (Tata Cars, Altroz)
1

आप कम कीमत में डीजल कार लेना चाहते हैं, तो टाटा अल्ट्रोज आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है. यह वर्तमान में भारत की सबसे सस्ती डीजल कार है. इस कार की कीमत ₹6.30 लाख से ₹10.51 लाख के बीच है. इसकी डीज़ल वैरिएंट्स कारें ₹8.10 लाख से ₹10.17 लाख के बीच आती हैं. (एक्स-शोरूम, दिल्ली के अनुसार) 

Advertisement

2.इंजन विकल्प (Engine Options In Tata Altroz)

इंजन विकल्प (Engine Options In Tata Altroz)
2

टाटा अल्ट्रोज़ में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इनमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है. पेट्रोल वैरिएंट के साथ फैक्टरी फिटेड CNG किट भी मिल जाएगा.  इसके अलावा  5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है. 

3.डीजल इंजन (Tata Altroz Diesel Engine) 

डीजल इंजन (Tata Altroz Diesel Engine) 
3

टाटा अल्ट्रोज़ में डीज़ल इंजन की पावर 90 पीएस और टॉर्क 200 एनएम है और टाटा कंपनी का दावा है कि यह कार 23.64 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. आगे जानिए क्या हैं इसके खास फीचर्स... 

4.टाटा ने अल्ट्रोज़ डीज़ल के फीचर्स (Tata Altroz Diesel Key Features) 

टाटा ने अल्ट्रोज़ डीज़ल के फीचर्स (Tata Altroz Diesel Key Features) 
4

बता दें कि टाटा ने अल्ट्रोज डीजल को कई फीचर्स के साथ प्रीमियम बनाया है, इसमें शामिल हैं 10.25-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay और Android Auto, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ वॉइस कमांड के साथ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा. 

TRENDING NOW

5.टाटा अल्ट्रोज़ सेफ्टी (Tata Altroz Safety)

टाटा अल्ट्रोज़ सेफ्टी (Tata Altroz Safety)
5

सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज बेहतरीन माना जाता है, यह कार कुछ ही हैचबैक में से एक है, जिसे 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं, जिसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल है. 

6.किनसे है Competition

किनसे है Competition
6

फिलहाल अल्ट्रोज़ का मुकाबला लोकप्रिय कारों मारुति बलेनो, हुंडई i20 और टोयोटा ग्लैंजा से है, हालांकि ये भी है कि इन में से किसी कार में भी डीजल इंजन नहीं मिलता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन Gopichand Hinduja के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई
Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Gopichand Hinduja dies: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने
फरीदाबाद: 17 साल की लड़की को मारी गोली, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, CCTV वीडियो आया सामने
Bihar 1st Phase Election: मोकामा से राघोपुर तक.. पहले चरण के चुनाव में इन 5 हॉट सीटों पर टिकी हैं सबकी नजरें
Bihar 1st Phase Election: मोकामा से राघोपुर तक.. पहले चरण के चुनाव में इन 5 हॉट सीटों पर टिकी हैं सबकी नजरें
HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक
हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
वो रानी जो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक पति के साथ निकली थीं विदेश घूमने, जानें यह रोमांचक किस्सा
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE