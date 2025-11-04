Cheapest Diesel Car: 5 स्टार सेफ्टी, बंपर माइलेज, सनरूफ और 360° कैमरा, जानिए देश की सबसे सस्ती डीजल कार की कीमत

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 04, 2025, 03:51 PM IST
1.टाटा अल्ट्रोज (Tata Cars, Altroz)
आप कम कीमत में डीजल कार लेना चाहते हैं, तो टाटा अल्ट्रोज आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है. यह वर्तमान में भारत की सबसे सस्ती डीजल कार है. इस कार की कीमत ₹6.30 लाख से ₹10.51 लाख के बीच है. इसकी डीज़ल वैरिएंट्स कारें ₹8.10 लाख से ₹10.17 लाख के बीच आती हैं. (एक्स-शोरूम, दिल्ली के अनुसार)
2.इंजन विकल्प (Engine Options In Tata Altroz)
टाटा अल्ट्रोज़ में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इनमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है. पेट्रोल वैरिएंट के साथ फैक्टरी फिटेड CNG किट भी मिल जाएगा. इसके अलावा 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है.
3.डीजल इंजन (Tata Altroz Diesel Engine)
टाटा अल्ट्रोज़ में डीज़ल इंजन की पावर 90 पीएस और टॉर्क 200 एनएम है और टाटा कंपनी का दावा है कि यह कार 23.64 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. आगे जानिए क्या हैं इसके खास फीचर्स...
4.टाटा ने अल्ट्रोज़ डीज़ल के फीचर्स (Tata Altroz Diesel Key Features)
बता दें कि टाटा ने अल्ट्रोज डीजल को कई फीचर्स के साथ प्रीमियम बनाया है, इसमें शामिल हैं 10.25-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay और Android Auto, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ वॉइस कमांड के साथ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा.
5.टाटा अल्ट्रोज़ सेफ्टी (Tata Altroz Safety)
सेफ्टी के मामले में अल्ट्रोज बेहतरीन माना जाता है, यह कार कुछ ही हैचबैक में से एक है, जिसे 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं, जिसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल है.
6.किनसे है Competition
फिलहाल अल्ट्रोज़ का मुकाबला लोकप्रिय कारों मारुति बलेनो, हुंडई i20 और टोयोटा ग्लैंजा से है, हालांकि ये भी है कि इन में से किसी कार में भी डीजल इंजन नहीं मिलता है.
