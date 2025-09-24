FacebookTwitterYoutubeInstagram
Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

टेक-ऑटो

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

Cheapest Bikes: अगर आपने हाल-फिलहाल में नई नौकरी जॉइन की है, अब आपको ऑफिस से आने-जाने के लिए एक बाइक की जरूरत महसूस हो रही है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी किफायती और मजबूत बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1 लाख से कम कीमत में मिल जाएंगी... 

Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 05:00 PM IST

1.Hero Splendor Plus 

Hero Splendor Plus 
1

दशकों से भारतीय मार्केट पर ये बाइक राज कर रही है, इसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. ये बाइक 97.2cc का इंजन, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. इसके अलावा करीब 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹88,414.00 से ₹89,687 में मिल जाएगी. 

2.Hero HF Deluxe 

Hero HF Deluxe 
2

भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी क्रेज है. इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिलता है, साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹68,745.00 से ₹82,723.00 में मिल जाएगी. 

3.TVS Raider 125 

TVS Raider 125 
3


TVS Raider 125 में 3-वॉल्व वाला 124.8 cc का एयरकूल्ड इंजन मिलेगा, जो 7,500 rpm पर 11.2 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बंपर माइलेज​​ के अलावा आकर्षक बाहरी डिज़ाइन के साथ यह आपको सस्ते में मिल जाएगी. ये बाइक दिल्ली में करीब₹99,221.00 से ₹1,13,840.00 में मिल जाएगी. 

4.Pulsar 125

Pulsar 125
4

बजाज पल्सर 125 एक कम्यूटर बाइक है और यह 3 वेरीएंट और 8 रंगों में उपलब्ध है. बजाज पल्सर 125 124.4cc bs6 इंजन द्वारा संचालित है, यह 11.64 bhp की शक्ति और 10.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. माइलेज की बात करें तो ये बाइक 51.46 kmpl की माइलेज मिल जाएगा. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹80,004.00 से ₹88,126.00 में मिल जाएगी. 

5.Bajaj Platina 

Bajaj Platina 
5

प्लेटिना बजाज की सबसे सस्ती बाइक मानी जाती है, इसमें 102cc का इंजन मिलता है जो 7.9 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है. साथ ही साथ इसमें आपको एक मजबूत डिजाइन और बेहतरीन कम्फर्ट भी मिल जाता है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹82,076.00 से ₹87,593.00 में मिल जाएगी. 

6.इन बाइकोंं पर भी बंपर छूट

इन बाइकोंं पर भी बंपर छूट
6

इसके अलावा 1 लाख से कम में आप Honda Shine,  Hero Splendor Plus Xtec, Hero Glamour X 125, Honda Shine 100, TVS Sport, Bajaj Freedom, TVS Radeon आदि देख सकते हैं. 

