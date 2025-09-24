Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

1 . Hero Splendor Plus

दशकों से भारतीय मार्केट पर ये बाइक राज कर रही है, इसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. ये बाइक 97.2cc का इंजन, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. इसके अलावा करीब 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹88,414.00 से ₹89,687 में मिल जाएगी.