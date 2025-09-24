Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 05:00 PM IST
1.Hero Splendor Plus
दशकों से भारतीय मार्केट पर ये बाइक राज कर रही है, इसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. ये बाइक 97.2cc का इंजन, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. इसके अलावा करीब 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹88,414.00 से ₹89,687 में मिल जाएगी.
2.Hero HF Deluxe
भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी क्रेज है. इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिलता है, साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹68,745.00 से ₹82,723.00 में मिल जाएगी.
3.TVS Raider 125
TVS Raider 125 में 3-वॉल्व वाला 124.8 cc का एयरकूल्ड इंजन मिलेगा, जो 7,500 rpm पर 11.2 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बंपर माइलेज के अलावा आकर्षक बाहरी डिज़ाइन के साथ यह आपको सस्ते में मिल जाएगी. ये बाइक दिल्ली में करीब₹99,221.00 से ₹1,13,840.00 में मिल जाएगी.
4.Pulsar 125
बजाज पल्सर 125 एक कम्यूटर बाइक है और यह 3 वेरीएंट और 8 रंगों में उपलब्ध है. बजाज पल्सर 125 124.4cc bs6 इंजन द्वारा संचालित है, यह 11.64 bhp की शक्ति और 10.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. माइलेज की बात करें तो ये बाइक 51.46 kmpl की माइलेज मिल जाएगा. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹80,004.00 से ₹88,126.00 में मिल जाएगी.
5.Bajaj Platina
प्लेटिना बजाज की सबसे सस्ती बाइक मानी जाती है, इसमें 102cc का इंजन मिलता है जो 7.9 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है. साथ ही साथ इसमें आपको एक मजबूत डिजाइन और बेहतरीन कम्फर्ट भी मिल जाता है. ये बाइक दिल्ली में करीब ₹82,076.00 से ₹87,593.00 में मिल जाएगी.
6.इन बाइकोंं पर भी बंपर छूट
इसके अलावा 1 लाख से कम में आप Honda Shine, Hero Splendor Plus Xtec, Hero Glamour X 125, Honda Shine 100, TVS Sport, Bajaj Freedom, TVS Radeon आदि देख सकते हैं.