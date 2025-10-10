FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'

टेक-ऑटो

100% चार्जिंग के बाद भी चार्ज पर लगाए रखते हैं स्मार्टफोन, भारी पड़ सकती है आपकी ये छोटी सी गलती!

Smartphone On Charging After 100 Percent: कई लोग ऐसे हैं, जो फोन के 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग पर लगाए रखते हैं या फिर रात भर के लिए  स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा के छोड़ देते हैं. लेकिन, आपकी ये छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है. जानें ओवरचार्जिंग से आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है....

Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 12:59 PM IST

1.100 प्रतिशत चार्जिंग

100 प्रतिशत चार्जिंग
1

स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं तो स्मार्टफोन को लंबे समय तक चार्जिंग में लगाकर न छोड़े. क्योंकि फोन की बैटरी को 100 प्रतिशत चार्ज करने से बैटरी हेल्थ पर असर पड़ता है. इसकी वजह से बैटरी खराब हो सकती है. 

2.ऑटो कटऑफ 

ऑटो कटऑफ 
2

स्मार्टफोन कंपनियां दावा करती हैं कि फोन पूरा चार्ज होने पर चार्जिंग ऑटो कटऑफ हो जाता है. लेकिन, ये पूरा तरह से सच नहीं है. दरअसल, एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाने पर चार्जिंग तो बंद हो जाती है पर ट्रिकल चार्जिंग चालू रहती है. 

3.असंगत पावर कंज्यूम 

असंगत पावर कंज्यूम 
3

चार्जिंग के दौरान फोन कॉल आने या बैकग्राउंड में कोई फाइल डाउनलोड में लगे होने से कुछ बैटरी खर्च होती है, चार्जिंग में लगे होने के चलते बैटरी खत्म नहीं होती है. इससे न केवल असंगत पावर कंज्यूम होता है बल्कि फोन का टेंप्रेचर भी बढ़ जाता है. ऐसे लंबे समय तक हो तो फोन की बैटरी हेल्थ पर असर पड़ता है. इससे ये दिक्कतें आ सकती हैं. 

4.स्मार्टफोन का गर्म होना

स्मार्टफोन का गर्म होना
4

स्मार्टफोन को ओवरचार्जिंग पर लगाए रखने से फोन लगातार छोटी-छोटी मात्रा में चार्ज होता रहता है, इसकी वजह से फोन गर्म होता है. ऐसे में फोन की बैटरी गर्म होकर खराब होती है. इस कंडीशन में फोन की बैटरी के साथ-साथ फोन की परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है. 

5.बैटरी की कैपेसिटी पर पड़ता है असर

बैटरी की कैपेसिटी पर पड़ता है असर
5

इसके अलावा स्मार्टफोन में अक्सर लिथियम-आयन बैटरी मिलती है और इस तरह की बैटरी के चार्जिंग साइकिल तय होते हैं. ऐसे में ओवरचार्जिंग से बैटरी के गर्म होने से न सिर्फ उसमें असर पड़ता है बल्कि चार्जिंग साइकिल भी प्रभावित होती है. लंबे सयम तक ऐसा करते हैं तो इससे बैटरी की कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है. 

6.ब्लास्ट हो सकता है फोन

ब्लास्ट हो सकता है फोन
6

वहीं सबसे बड़ी बात फोन को चार्जिंग में लगा छोड़ना खतरनाक हो सकता है. इससे बैटरी फूल सकती है और कुछ-कुछ समय में बैटरी में ब्लास्ट भी हो सकता है. आजकल स्मार्टफोन में इसे लेकर कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं फिर भी ओवरचार्जिंग से फोन ब्लास्ट हो सकता है.

