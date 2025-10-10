100% चार्जिंग के बाद भी चार्ज पर लगाए रखते हैं स्मार्टफोन, भारी पड़ सकती है आपकी ये छोटी सी गलती!

3 . असंगत पावर कंज्यूम

चार्जिंग के दौरान फोन कॉल आने या बैकग्राउंड में कोई फाइल डाउनलोड में लगे होने से कुछ बैटरी खर्च होती है, चार्जिंग में लगे होने के चलते बैटरी खत्म नहीं होती है. इससे न केवल असंगत पावर कंज्यूम होता है बल्कि फोन का टेंप्रेचर भी बढ़ जाता है. ऐसे लंबे समय तक हो तो फोन की बैटरी हेल्थ पर असर पड़ता है. इससे ये दिक्कतें आ सकती हैं.