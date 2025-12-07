FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल चुनाव में किंगमेकर बनेंगे- हुमायूं कबीर

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

'माथे पर टीका, हाथों में पूजा की थाल...', सिहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, देखें Video

'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं...', IPL मालिक के बयान पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर; जानें क्या कहा

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम

टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं और आपका फोन हैंग करने लगा है. तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने के बाद आपका फोन नये जैसा चलने लगेगा. 

सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 03:37 PM IST

1.पॉप-अप नोटिफिकेशन बंद करें

पॉप-अप नोटिफिकेशन बंद करें
1

इसके लिए आप Notifications ऑप्शन पर जाएं, Notification pop-up style पर क्लिक करें. इसके बाद, Apps to show as brief को चूज करते हुए Toggle off All apps चुनें.

2.Gesture Navigation चालू करें

Gesture Navigation चालू करें
2

नया फोन आने पर पुराना तीन बटन (बैक, होम, रीसेंट) अपने आप लगा रहता है. अगर आप इसे स्वाइप करके चलाना लगते है तो फोन और स्मूथ चलने लगता हैं. 

3.हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर रखें फोन

हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर रखें फोन
3

सैमसंग के अच्छे फोन (जैसे S25 अल्ट्रा) में बहुत शानदार डिस्प्ले होती है, लेकिन कंपनी बैटरी बचाने के लिए उसे कम रेजोल्यूशन पर रखती है. आप इसे सबसे ऊंचा कर सकते हैं.

4.ये ऐप्स डिलीट कर दें

ये ऐप्स डिलीट कर दें
4

सैमसंग फोन में बहुत सारी ऐप्स पहले से भरी रहती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती. जैसे-सैमसंग फ्री, वनड्राइव, सैमसंग टीवी ऐप, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वगैरह को अनइंस्टॉल कर दें.

5.ये सेटिंग ऑफ कर सकते हैं आप

ये सेटिंग ऑफ कर सकते हैं आप
5

Settings में जाएं, फिर Device Care या Battery and Device Care में जाएं. इसके बाद Memory के ऑप्शन में जाकर RAM Plus ऑप्शन को ऑफ कर दें.

धर्म
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
