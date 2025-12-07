हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 03:37 PM IST
1.पॉप-अप नोटिफिकेशन बंद करें
इसके लिए आप Notifications ऑप्शन पर जाएं, Notification pop-up style पर क्लिक करें. इसके बाद, Apps to show as brief को चूज करते हुए Toggle off All apps चुनें.
2.Gesture Navigation चालू करें
नया फोन आने पर पुराना तीन बटन (बैक, होम, रीसेंट) अपने आप लगा रहता है. अगर आप इसे स्वाइप करके चलाना लगते है तो फोन और स्मूथ चलने लगता हैं.
3.हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर रखें फोन
सैमसंग के अच्छे फोन (जैसे S25 अल्ट्रा) में बहुत शानदार डिस्प्ले होती है, लेकिन कंपनी बैटरी बचाने के लिए उसे कम रेजोल्यूशन पर रखती है. आप इसे सबसे ऊंचा कर सकते हैं.
4.ये ऐप्स डिलीट कर दें
सैमसंग फोन में बहुत सारी ऐप्स पहले से भरी रहती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती. जैसे-सैमसंग फ्री, वनड्राइव, सैमसंग टीवी ऐप, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वगैरह को अनइंस्टॉल कर दें.
5.ये सेटिंग ऑफ कर सकते हैं आप
Settings में जाएं, फिर Device Care या Battery and Device Care में जाएं. इसके बाद Memory के ऑप्शन में जाकर RAM Plus ऑप्शन को ऑफ कर दें.