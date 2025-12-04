कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

4 . पर्सनल कार में बदलाव

आजकल कैम्पिंग के शौकीन कम बजट में कैम्पिंग वैन बनाने के लिए अपनी पर्सनल कार के चेसिस, स्ट्रक्चर से लेकर उसके इंटीरियर में कई बदलाव करवा रहे हैं, इतना ही नहीं कई लोग कार में कुकिंग के लिए बड़े गैस सिलिंडर भी फिट कर लेते हैं, यह गैरकानूनी है. ऐसे में इस तरह के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. नियम के विरुद्ध बदलाव होने पर अनफिट मानकर गाड़ी रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा.