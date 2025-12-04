FacebookTwitterYoutubeInstagram
कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

Modified Camper Van: कैम्पिंग के शौकीन युवाओं में इन दिनों अलग-अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सुख-सुवधाओं से लैस कैम्पर वैन (Camper Van) का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है. इसके लिए कई लोग अपनी कार या वैन का मॉडिफिकेश कराने या रेंट पर लेने की सोच रहे हैं...लेकिन, आपकी ये एक गलती मुसीबत में डाल सकती है.

Abhay Sharma | Dec 04, 2025, 08:31 AM IST

1.भारी पड़ सकता है कार या वैन में मॉडिफिकेशन 

भारी पड़ सकता है कार या वैन में मॉडिफिकेशन 
1

बता दें कि कार या वैन में मॉडिफिकेशन करना आपको भारी भी पड़ सकता है. दरअसल, कई लोग कैम्पिंग के चक्कर में ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं. ऐसे में अपने इस शौक को पूरा करने के लिए इससे जुड़े नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए..

2.कटेगा चालान

कटेगा चालान
2

कई लोग कैम्पिंग के लिए पहले से ही बनाई गई कैम्पर वैन (Camper Van) या कारें रेंट पर लेते हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनल कार या वैन में बदलाव कर उसे कैम्पिंग लायक बना लेते हैं. पर आरटीओ (RTO) से इजाजत लिए बिना ऐसा करना गैरकानूनी है. वाहन पकड़े जाने पर आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

3.गाड़ी में बदलाव को लेकर RTO के क्या हैं नियम?

गाड़ी में बदलाव को लेकर RTO के क्या हैं नियम?
3

नियम के मुताबिक वाहन के स्ट्रक्चर व चेसिस में बदलाव करने से पहले RTO से परमिशन लेना अनिवार्य है. अगर आप वाहन में सीएनजी किट, एलपीजी किट, किचन सेट या सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तो इसकी जानकारी आरटीओ को देनी जरूरी है और नियमों के तहत इजाजत लेना अनिवार्य है. 

4.पर्सनल कार में बदलाव

पर्सनल कार में बदलाव
4

आजकल कैम्पिंग के शौकीन कम बजट में कैम्पिंग वैन बनाने के लिए अपनी पर्सनल कार के चेसिस, स्ट्रक्चर से लेकर उसके इंटीरियर में कई बदलाव करवा रहे हैं, इतना ही नहीं कई लोग कार में कुकिंग के लिए बड़े गैस सिलिंडर भी फिट कर लेते हैं, यह गैरकानूनी है. ऐसे में इस तरह के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. नियम के विरुद्ध बदलाव होने पर अनफिट मानकर गाड़ी रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. 

5.NOC लेना जरूरी

NOC लेना जरूरी
5

इस स्थिति में कैम्पिंग के शौकीनों लोगों को अपने वाहन में होने वाले सभी बदलावों की जानकारी पहले ही RTO में देकर NOC प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत का सामना आपको न करना पड़े.

6.ये बदलाव भी हैं गैरकानूनी

ये बदलाव भी हैं गैरकानूनी
6

बताते चलें टायर के साइज में बदलाव, अत्यधिक तेज आवाज वाले हॉर्न, नियम विरुद्ध लाइटों का प्रयोग, तेज आवाज के लिए साइलेंसर में बदलाव, गाड़ी की नंबर प्लेट में बदलाव करना भी गैरकानूनी है. इन नियमों की अनदेखी आपके लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है. 

