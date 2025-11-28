क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

टेक-ऑटो
रईश खान | Nov 28, 2025, 08:09 PM IST
1.बंद फोन की लोकेशन कर लेते हैं ट्रैक
स्कैमर्स ने बंद फोन की लोकेशन ट्रैक और कॉल-मैसेज को एक्सेस करने में एक्सपर्ट होते हैं. नॉर्मली हम सोचते हैं कि फोन बंद होने के बाद वह सेफ है, लेकिन असलियत बहुत डरावनी है.
2.स्मार्टफोन शटडाउन होने के बाद क्या होता है?
एक्सपर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन शटडाउन होने के बाद भी उसमें कुछ चिप्स और सिस्टम लो-पावर मोड में चलते रहते हैं. इनमें नेटवर्क मॉड्यूल, चिपसेट की सिक्योरिटी लाइन और कुछ बैकग्राउंड सिग्नल प्रोसेस. यही लूपहोल स्कैमर्स को आपके फोन में घुसने का मौका देते हैं.
3.स्क्रीन को फर्जी तरीके से दिखाते हैं ब्लैक
स्कैमर्स आपके फोन में जब एंट्री कर लेते हैं तो मैलवेयर के जरिए फोन की शटडाउन स्क्रीन को नकली तरीके से दिखाते हैं. यूजर को लगता है कि उनका फोन बंद हो गया. स्क्रीन भी ब्लैक दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में वह बंद नहीं होता.
4.फोन बंद होने के बाद भी चालू रहती हैं ये चीजें
फ्रॉडर्स मैलवेयर के जरिए आपकी स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, ताकि फोन डेड दिखे. लेकिन उसका सिस्टम अंदर से एक्टिव रहता है. कैमरा, माइक्रोफोन, नेटवर्क और लोकेशन सर्विसेज बैकग्राउंड में चालू रहती हैं.
5.फोन में कैसे एंटर करता है मैलवेयर?
मैलवेयर तीन तरह से फोन में एंटर करता है. पहला- फर्जी डिलीवरी मैसेज, दूसरा- लोन एप्स और तीसरा- ERP/बैंकिंग डॉक्युमेंट्स के नाम से भेजा गया फर्जी मैसेज. यूजर्स जैसे ही इन मैसेज पर क्लिक करता है, मैलवेयर को सिस्टम लेवल एक्सेस मिल जाता है.
6.स्कैमर्स सही समय पर करते हैं अटैक
एक्सेस मिलते ही स्कैमर्स आपका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है. जैसे फोन की लोकेशन, बैंकिंग ओटीपी, मेल, कॉल रिकॉर्डिंग आदि. इसके बाद सही समय आने पर अकाउंट पर अटैक करता है.
7.कैसे करें बचावा?
फोन में आए अनजान APK या लोन/डिलीवरी लिंक से दूर रहें. हर App को एक्सेसिब्लिटी की परमिशन न दें. फोन में मैलवेयर मौजूद न हो और फोन शटडाउन होने से पहले देखें कि उसका सिग्नल पूरे कट हों.