फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर

टेक-ऑटो
रईश खान | Jan 08, 2026, 05:47 PM IST
1.अनजान नंबर से भी दिख रहा नाम
आजकल कुछ लोगों के फोन में अनजान नंबर से जब कॉल आता है, तो स्क्रीन पर कॉलर का नाम पॉप-अप होने लगता है. जबकि यूजर ने अपने फोन में ट्रूकॉलर (Truecaller) भी नहीं डाउनलोड कर रखा. इसको लेकर काफी कन्फ्यूजन क्रेट हो रहा है.
2.CNAP फीचर का नतीजा
लेकिन घबराने की बात नहीं है. यह कोई साइबर फ्रॉड का संकेत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) द्वारा शुरू किया गया CNAP फीचर है. इस फीचर की बदौलत अब अगर आपको फोन में नंबर सेव नहीं तब भी कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा.
3.Truecaller की जरूरत होगी खत्म!
दरअसल, यह सुविधा अभी तक Truecaller ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मिलती थी. जिन फोन में ट्रूकॉलर डाउनलोड होता था, उनके फोन में ही अनजान नंबर से कॉल करने वाले का नाम शो होता था.
4.CNAP के रोलआउट की प्रक्रिया शुरू
लेकिन अब मोबाइल यूजर्स को ट्रूकॉलर ऐप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने CNAP फीचर लेकर आई है. TRAI के निर्देशों पर कई टेलीकॉम कंपनियों ने इसको रोलआउट करना शुरू कर दिया है.
5.क्या है CNAP?
कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा शुरू किया गया नया सिस्टम है. यह फीचर आपके फोन में किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए नहीं, बल्कि सीधे टेलिकॉम नेटवर्क के जरिए काम करता है. CNAP कॉलर का नाम सीथे टेलीकॉम कंपनियों के KYC-वेरिफाइड रिकॉर्ड से उठाता है, जो यूजर सिम लेते समय आधिकारिक दस्तावेजों में कंपनी को देता है.
6.अनजान नंबर से कॉल करने वालों का दिखेगा नाम
आसान भाषा में समझें तो CNAP के जरिए अनजान नंबर से कॉल करने वाले को नाम जो मोबाइल स्क्रीन पर देखेगा, वह उसका कानूनी तौर पर जुड़ा नाम होगा. दरअसल, ट्रूकॉलर ऐप में ऐसा नहीं है. Truecaller में यूजर जो नाम लिखता है, वही कॉल करने के दौरान शो होता है.
7.CNAP लाने का मकसद
दरअसल, बीते कुछ सालों में फर्जी कॉल, टेली-स्कैम और बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि अनजान नंबर से कॉल को उठाने से भी लोग कतराने लगे हैं. ऐसे में TRAI ने CNAP फीचर को लाने का फैसला किया. जिससे मदद से यह सत्यापित हो सके कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है. इस कॉन्सेप्ट को यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है.