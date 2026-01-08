फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर

7 . CNAP लाने का मकसद

दरअसल, बीते कुछ सालों में फर्जी कॉल, टेली-स्कैम और बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि अनजान नंबर से कॉल को उठाने से भी लोग कतराने लगे हैं. ऐसे में TRAI ने CNAP फीचर को लाने का फैसला किया. जिससे मदद से यह सत्यापित हो सके कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है. इस कॉन्सेप्ट को यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है.