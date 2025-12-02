FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के इंस्टाग्राम पर ये कैसा संकेत दिख रहा है? क्या शादी टलने की कहीं ये तो नहीं थी वजह?

कौन था लॉरेंस का करीबी इंदरप्रीत सिंह, जिसकी गैंगवार में हुई मौत? पुलिस रिकॉर्ड कर देगा हैरान

इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

Photos
टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

BSNL 1 Rupee Freedom Plan: जहां एक तरफ टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान आए दिन महंगे होते जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर BSNL नए ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लाया है. इस ऑफर के तहत यूजर मात्र 1 रुपये में पूरे महीने के लिए मुफ्त कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और SMS का लाभ उठा सकते हैं... 

Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 01:45 PM IST

1.BSNL का 1 रुपये वाला वायरल Freedom Plan 

BSNL का 1 रुपये वाला वायरल Freedom Plan 
1

BSNL का चर्चित और वायरल 1 रुपये वाला Freedom Plan खासतौर पर नए BSNL यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. इसे ग्राहकों की भारी डिमांड के बाद फिर से वापस लाया गया है. इस ऑफर की घोषणा कंपनी ने अपने ऑफिशियल ‘X’ अकाउंट पर की है. 

2.सस्ता और बेहतरीन बेनिफिट्स वाला ऑफर 

सस्ता और बेहतरीन बेनिफिट्स वाला ऑफर 
2

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ‘X’ अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि 1 रुपये में यूजर्स को मिलेगा ‘True Digital Freedom’, इस प्लान को इंडस्ट्री में सबसे सस्ता, दमदार बेनिफिट्स वाला ऑफर माना जाता है.  

3.1 रुपये में क्या-क्या मिलेगा? 

1 रुपये में क्या-क्या मिलेगा? 
3

Freedom Plan में केवल 1 रुपये में कंपनी अपने नए यूजर को हर दिन 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा, पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, नेशनल रोमिंग और 100 मुफ्त SMS की सुविधा दे रही है. यह कुल 30 दिनों की वैधता के साथ आता है. यह प्लान पूरे भारत के सभी टेलीकॉम सर्कल में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उपलब्ध है. 

4.पहले कब लॉन्च हुआ था Freedom Plan? 

पहले कब लॉन्च हुआ था Freedom Plan? 
4

यह पहली बार नहीं है, BSNL ने इससे पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यह Freedom Plan लॉन्च किया था, जिसमें नए ग्राहकों को 1 रुपये में SIM के साथ 30 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB रोजाना डेटा और 100 SMS दिए जाते थे. यह प्लान लोगों को इतना पसंद आया कि BSNL को उसकी वैधता बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक करनी पड़ी. डिमांड बढ़ने पर फिर कंपनी ने इस प्लान को री-लॉन्च कर दिया है.   

5.100GB Student Special Plan  

100GB Student Special Plan  
5

इसके अलावा BSNL ने छात्रों के लिए 100GB Student Special Plan (Learner’s Plan) भी शुरू किया है, इस प्लान के तहत केवल 251 रुपये में 28 दिनों के लिए 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोज मिलते हैं. बताते चलें कि यह ऑफर 13 दिसंबर 2025 तक के लिए वैध है. BSNL के और भी कई ऑफर हैं, जो लोगों को खूब पंसद आ रहे हैं. 

Read More
