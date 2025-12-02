Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 01:45 PM IST
1.BSNL का 1 रुपये वाला वायरल Freedom Plan
BSNL का चर्चित और वायरल 1 रुपये वाला Freedom Plan खासतौर पर नए BSNL यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. इसे ग्राहकों की भारी डिमांड के बाद फिर से वापस लाया गया है. इस ऑफर की घोषणा कंपनी ने अपने ऑफिशियल ‘X’ अकाउंट पर की है.
2.सस्ता और बेहतरीन बेनिफिट्स वाला ऑफर
कंपनी ने अपने ऑफिशियल ‘X’ अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि 1 रुपये में यूजर्स को मिलेगा ‘True Digital Freedom’, इस प्लान को इंडस्ट्री में सबसे सस्ता, दमदार बेनिफिट्स वाला ऑफर माना जाता है.
3.1 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?
Freedom Plan में केवल 1 रुपये में कंपनी अपने नए यूजर को हर दिन 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा, पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, नेशनल रोमिंग और 100 मुफ्त SMS की सुविधा दे रही है. यह कुल 30 दिनों की वैधता के साथ आता है. यह प्लान पूरे भारत के सभी टेलीकॉम सर्कल में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उपलब्ध है.
4.पहले कब लॉन्च हुआ था Freedom Plan?
यह पहली बार नहीं है, BSNL ने इससे पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यह Freedom Plan लॉन्च किया था, जिसमें नए ग्राहकों को 1 रुपये में SIM के साथ 30 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB रोजाना डेटा और 100 SMS दिए जाते थे. यह प्लान लोगों को इतना पसंद आया कि BSNL को उसकी वैधता बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक करनी पड़ी. डिमांड बढ़ने पर फिर कंपनी ने इस प्लान को री-लॉन्च कर दिया है.
5.100GB Student Special Plan
इसके अलावा BSNL ने छात्रों के लिए 100GB Student Special Plan (Learner’s Plan) भी शुरू किया है, इस प्लान के तहत केवल 251 रुपये में 28 दिनों के लिए 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोज मिलते हैं. बताते चलें कि यह ऑफर 13 दिसंबर 2025 तक के लिए वैध है. BSNL के और भी कई ऑफर हैं, जो लोगों को खूब पंसद आ रहे हैं.