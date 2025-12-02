Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

4 . पहले कब लॉन्च हुआ था Freedom Plan?

यह पहली बार नहीं है, BSNL ने इससे पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यह Freedom Plan लॉन्च किया था, जिसमें नए ग्राहकों को 1 रुपये में SIM के साथ 30 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB रोजाना डेटा और 100 SMS दिए जाते थे. यह प्लान लोगों को इतना पसंद आया कि BSNL को उसकी वैधता बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक करनी पड़ी. डिमांड बढ़ने पर फिर कंपनी ने इस प्लान को री-लॉन्च कर दिया है.