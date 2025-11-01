FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

छत्तीसगढ़ में पीएम Modi ने कहा- मैं गरीबों की चिंता को समझ सकता हूं, जब भी मौका मिला गरीबों के लिए काम किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका

गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका

IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स

IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स

अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन

अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें

Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें

Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना

Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

HomePhotos

टेक-ऑटो

Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें

Budget Bikes With Good Mileage: इन दिनों आपको 2 लाख रुपये से कम के बजट में कई शानदार बाइक्स के विकल्प मिल जाएंगे, इनमें आपको शानदार फीचर्स के साथ बेहतर माइलेज भी मिलेगा. आज हम आपको यहां ऐसी ही कुछ शानदार बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी बजट में आपके लिए बेस्ट रहेंगे...

Abhay Sharma | Nov 01, 2025, 04:04 PM IST

1.बजट फ्रेंडली पावरफुल बाइक्स

बजट फ्रेंडली पावरफुल बाइक्स
1

स्टाइलिश, पावरफुल और बजट फ्रेंडली बाइक की तलाश में हैं तो आप Hero Xtreme 250R, Triumph Speed T4 और Bajaj Pulsar NS400Z जैसी बाइक को देख सकते हैं, ये आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. 

Advertisement

2.Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R
2

250cc रेंज में Hero Xtreme 250R की एक्स-शोरूम कीमत 1,65,938 रखी गई है, इसमें 249.03cc लिक्विड-कूल्ड DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन है और यह 30 पीएस (29.5 बीएचपी) पावर और 25 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. बाइक का डिजाइन काफी स्पोर्टी है. 

3.Triumph Speed T4 

Triumph Speed T4 
3

Triumph Speed T4 की एक्स-शोरूम कीमत 1,92,539 है और यह 398.15cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है. यह 30.58 बीएचपी पावर और 36 एनएम टॉर्क देती है. बता दें कि डिजाइन के मामले में यह एक क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल बाइक है. 

4.Bajaj Pulsar NS400Z 

Bajaj Pulsar NS400Z 
4

Bajaj Pulsar NS400Z की शुरुआती कीमत 1,92,794 है और यह भारत की सबसे पावरफुल 400cc बाइक्स में से एक है. इसमें 373.27cc लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व DOHC इंजन आता है, जो 40 पीएस पावर और 35 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. स्पीड के मामले में काफी अच्छी है. 

TRENDING NOW

5.इससे कम बजट में मिल जाएंगी ये शानदार बाइक्स 

इससे कम बजट में मिल जाएंगी ये शानदार बाइक्स 
5

इसके अलावा अगर आप 1.5 लाख रुपये से कम कीमत में भरोसेमंद बाइक्स की तलाश में हैं, तो TVS Apache RTR 160 4V, Hero Xtreme 125R, Royal Enfield की Hunter 350, Bajaj Pulsar 125 और TVS Ronin जैसी बाइक्स देख सकते हैं. 

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स
IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स
अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन
अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन
IND-W vs SA-W Final Pitch Report: नवी मुंबई में गेंदबाज या बल्लेबाज किसा होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
IND-W vs SA-W Final Pitch Report: नवी मुंबई में गेंदबाज या बल्लेबाज किसा होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
Venkateswara Temple Stampede Reason: प्रशासनिक चूक या अटूट आस्था, जानिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?
Venkateswara Temple Stampede Reason: प्रशासनिक चूक या अटूट आस्था, जानिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी 
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE