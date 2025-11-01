Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 01, 2025, 04:04 PM IST
1.बजट फ्रेंडली पावरफुल बाइक्स
स्टाइलिश, पावरफुल और बजट फ्रेंडली बाइक की तलाश में हैं तो आप Hero Xtreme 250R, Triumph Speed T4 और Bajaj Pulsar NS400Z जैसी बाइक को देख सकते हैं, ये आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं.
2.Hero Xtreme 250R
250cc रेंज में Hero Xtreme 250R की एक्स-शोरूम कीमत 1,65,938 रखी गई है, इसमें 249.03cc लिक्विड-कूल्ड DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन है और यह 30 पीएस (29.5 बीएचपी) पावर और 25 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. बाइक का डिजाइन काफी स्पोर्टी है.
3.Triumph Speed T4
Triumph Speed T4 की एक्स-शोरूम कीमत 1,92,539 है और यह 398.15cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है. यह 30.58 बीएचपी पावर और 36 एनएम टॉर्क देती है. बता दें कि डिजाइन के मामले में यह एक क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल बाइक है.
4.Bajaj Pulsar NS400Z
Bajaj Pulsar NS400Z की शुरुआती कीमत 1,92,794 है और यह भारत की सबसे पावरफुल 400cc बाइक्स में से एक है. इसमें 373.27cc लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व DOHC इंजन आता है, जो 40 पीएस पावर और 35 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. स्पीड के मामले में काफी अच्छी है.
5.इससे कम बजट में मिल जाएंगी ये शानदार बाइक्स
इसके अलावा अगर आप 1.5 लाख रुपये से कम कीमत में भरोसेमंद बाइक्स की तलाश में हैं, तो TVS Apache RTR 160 4V, Hero Xtreme 125R, Royal Enfield की Hunter 350, Bajaj Pulsar 125 और TVS Ronin जैसी बाइक्स देख सकते हैं.
