ब्रेकिंग न्यूज़
Bike Safety: 5 आसान टिप्स, जो आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे 

Smart Bike Security: देश में इन दिनों बाइक चोरी के मामले काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आप किस तरह से आपनी बाइक को चोरी होने से बचा सकते हैं. यहां पर आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप आपनी बाइक को सुरक्षित रख सकते हैं. 

Abhay Sharma | Jan 11, 2026, 09:22 PM IST

1.अलार्म सिस्टम

अलार्म सिस्टम
1

बाइक को चोरों से बचाने के लिए सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल में अलार्म सिस्टम लगवाएं, इससे जब बाइक से कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अलार्म तेजी से बजने लगता है. इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सेंसर और रिमोट-कंट्रोल फीचर्स वाले मॉडल का चुनाव करें. 

2.ट्रैकिंग डिवाइस

ट्रैकिंग डिवाइस
2

इसके अलावा आप अपनी बाइक पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकते हैं. इससे बाइक अगर चोरी हो जाती है, तो आप इस डिवाइस की मदद से अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैक कर सकते है. इससे आपको अपनी बाइक जल्दी वापस मिल सकती है. 

3.ताले

ताले
3

बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए आप तालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बता दें कि U-लॉक का इस्तेमाल टायरों को लॉक करने के लिए किया जा सकता है. आप बाइक के पीछे वाले टायरों को भी लॉक करने के लिए ताला ले सकते हैं. 

4.तालों की क्वालिटी पर दें ध्यान

तालों की क्वालिटी पर दें ध्यान
4

मजबूत और विश्वसनीय मोटरसाइकिल ताला खरीदें, U-शेप और डिस्क लॉक खरीदते वक्त यह सुनिश्चित करें कि ताला कठोर स्टील से बना हो, ताकि उसे काटा या फिर उससे छेड़छाड़ न किया जा सके. 

5.सही पार्किंग प्लेस 

सही पार्किंग प्लेस 
5

बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए हमेशा उस जगह पर पार्क करें जहां पर अच्छी तरह से रोशनी आती हो, वहां पार्क करें जहां लोगों का आवागमन भी बना रहता हो. क्योंकि चोर ऐसी बाइक्स को निशाना कम बनाते हैं, जो आसानी से दिख जाती हैं. अपनी बाइक को किसी सादे कवर से ढकें भी.

