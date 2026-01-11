Bike Safety: 5 आसान टिप्स, जो आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 11, 2026, 09:22 PM IST
1.अलार्म सिस्टम
बाइक को चोरों से बचाने के लिए सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल में अलार्म सिस्टम लगवाएं, इससे जब बाइक से कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अलार्म तेजी से बजने लगता है. इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सेंसर और रिमोट-कंट्रोल फीचर्स वाले मॉडल का चुनाव करें.
2.ट्रैकिंग डिवाइस
इसके अलावा आप अपनी बाइक पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकते हैं. इससे बाइक अगर चोरी हो जाती है, तो आप इस डिवाइस की मदद से अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैक कर सकते है. इससे आपको अपनी बाइक जल्दी वापस मिल सकती है.
3.ताले
बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए आप तालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बता दें कि U-लॉक का इस्तेमाल टायरों को लॉक करने के लिए किया जा सकता है. आप बाइक के पीछे वाले टायरों को भी लॉक करने के लिए ताला ले सकते हैं.
4.तालों की क्वालिटी पर दें ध्यान
मजबूत और विश्वसनीय मोटरसाइकिल ताला खरीदें, U-शेप और डिस्क लॉक खरीदते वक्त यह सुनिश्चित करें कि ताला कठोर स्टील से बना हो, ताकि उसे काटा या फिर उससे छेड़छाड़ न किया जा सके.
5.सही पार्किंग प्लेस
बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए हमेशा उस जगह पर पार्क करें जहां पर अच्छी तरह से रोशनी आती हो, वहां पार्क करें जहां लोगों का आवागमन भी बना रहता हो. क्योंकि चोर ऐसी बाइक्स को निशाना कम बनाते हैं, जो आसानी से दिख जाती हैं. अपनी बाइक को किसी सादे कवर से ढकें भी.