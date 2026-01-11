Bike Safety: 5 आसान टिप्स, जो आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे 

5 . सही पार्किंग प्लेस

बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए हमेशा उस जगह पर पार्क करें जहां पर अच्छी तरह से रोशनी आती हो, वहां पार्क करें जहां लोगों का आवागमन भी बना रहता हो. क्योंकि चोर ऐसी बाइक्स को निशाना कम बनाते हैं, जो आसानी से दिख जाती हैं. अपनी बाइक को किसी सादे कवर से ढकें भी.