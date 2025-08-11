Twitter
दुनिया का पहला अरबपति जिसकी दरियादिली ने रचा शिकागो यूनिवर्सिटी का इतिहास

भारत से बांग्लादेश को मिला बड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ों से लेकर इन चीजों के इम्पोर्ट को किया बैन

भोजन के साथ शरीर में जाते हैं प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े, जानें माइक्रोप्लास्टिक से कैसे बचें?

UP Police SI Vacancy 2025: UPPRPB ने 4543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जारी किया Short Notice, जानें डिटेल्स

Bigg Boss 19 में Anupama फेम एक्ट्रेस 'चांदनी भगवानानी' की एंट्री से फैन्स में बढ़ी हलचल, होगा डबल ड्रामा

पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर फिर से दी परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी, भारत ने पुरानी आदत बताकर दी चेतावनी

नीम के पत्ते से करें High Uric Acid का देसी इलाज, यहां जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Kajari Teej 2025: आज कजरी तीज पर जान लें व्रत के जरूरी नियम, इस आरती के बिना अधूरी रह जाएगी पूजा

भाग्य बड़ा या कर्म, क्या कर्मों से बदल सकते हैं भाग्य का लिखा? प्रेमानंद महाराज ने बताया

भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट

टेक-ऑटो

कम कीमत में पाएं बड़ा एंटरटेनमेंट, Smart TV छोड़ अपनाएं मिनी प्रोजेक्टर, जानें इसके फायदे

मिनी प्रोजेक्टर की मदद से आप घर पर थिएटर का मजा ले सकते हैं. ये सस्ते, पोर्टेबल और मल्टी-यूज होते हैं, जिनसे मूवी, गेमिंग और ऑफिस प्रेजेंटेशन भी आसानी से किए जा सकते हैं.

राजा राम | Aug 11, 2025, 10:15 PM IST

1.Smart TV के पॉपुलर विकल्प बनते जा रहे हैं

Smart TV के पॉपुलर विकल्प बनते जा रहे हैं
1

आजकल मिनी प्रोजेक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. ये न सिर्फ मूवी और क्रिकेट मैच देखने के लिए बल्कि गेमिंग और ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए भी बेहतरीन हैं. कम कीमत में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस देने के कारण ये Smart TV के पॉपुलर विकल्प बनते जा रहे हैं.
 

2.बड़े स्क्रीन का मजा घर पर

बड़े स्क्रीन का मजा घर पर
2

मिनी प्रोजेक्टर की मदद से आप घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव ले सकते हैं. बस एक सफेद दीवार या पर्दा चाहिए और आप लाइव मैच, फिल्में या वेब सीरीज का मजा बड़े स्क्रीन पर ले सकते हैं.
 

3.कनेक्टिविटी में आसान

कनेक्टिविटी में आसान
3

ये प्रोजेक्टर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं. HDMI, USB और VGA पोर्ट के जरिए आप अलग-अलग डिवाइस से इन्हें जोड़ सकते हैं.

4.Epson EB-E01XGA 4K Projector

Epson EB-E01XGA 4K Projector
4

Epson का यह मॉडल 3LCD टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो ब्राइट और वाइब्रेंट कलर देता है. यह 30 से 350 इंच तक की स्क्रीन साइज सपोर्ट करता है और हल्का होने के कारण आसानी से कैरी किया जा सकता है. कीमत लगभग ₹31,999 है.

5.लंबी लैंप लाइफ और वारंटी

लंबी लैंप लाइफ और वारंटी
5

Epson प्रोजेक्टर में डिजिटल जूम, इको मोड और लंबी लैंप लाइफ मिलती है. इसमें 3 साल की वारंटी भी दी जाती है, जिससे लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

6.Zebronics Pixaplay Smart Projector

Zebronics Pixaplay Smart Projector
6

Zebronics का यह प्रोजेक्टर 4K वीडियो सपोर्ट करता है और 150 इंच तक की स्क्रीन देता है. इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर और ब्लूटूथ, HDMI, USB के साथ वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है. इसकी कीमत लगभग ₹11,999 है.


 

7.स्मार्ट फीचर्स से भरपूर

स्मार्ट फीचर्स से भरपूर
7

Zebronics प्रोजेक्टर में इन-बिल्ट स्पीकर और स्ट्रीमिंग ऐप्स सपोर्ट है. नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सीधे प्रोजेक्टर से चलाए जा सकते हैं, जिससे यह Smart TV जैसा अनुभव देता है.

8.क्यों बन रहा है Smart TV का विकल्प

क्यों बन रहा है Smart TV का विकल्प
8

कम कीमत, बड़ी स्क्रीन और मल्टी-यूज फीचर्स के कारण मिनी प्रोजेक्टर Smart TV का बढ़िया विकल्प बन रहे हैं. अगर आप बजट में बड़ा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो मिनी प्रोजेक्टर एक स्मार्ट चॉइस है.

Disclaimer: यहां दिखाई गई सभी तस्वीरें केवल सांकेतिक हैं.

