Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 10:59 PM IST
1.भरोसेमंद खरीददार से खरीदे
जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो भरोसेमंद और जाने-माने विक्रेताओं से ही खरीददारी करें. अनजान सेलर का बहुत सस्ता ऑफर देखकर तुरंत ऑर्डर करने से बचें.
2.जरूर पढ़े रिव्यू और रेटिंग
किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें. कई बार यूजर्स अपने अनुभव साझा करते हैं जिसमें वे बताते हैं कि प्रोडक्ट असली है या नकली.
3.प्रोडक्ट डिटेल ध्यान से करें चेक
खरीददारी करते समय प्रोडक्ट डिटेल ध्यान से चेक करें. कई बार स्कैमर्स प्रोडक्ट की असली तस्वीरें दिखाकर नकली या पुराना मॉडल भेज देते हैं। इसलिए केवल फोटो देखकर निर्णय न लें. हमेशा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम, वारंटी डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जांचें.
4.ओटीपी न करें शेयर
ई-कॉमर्स धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार होता है कि ग्राहको से ओटीपी और बैंक डिटेल्स लेना. इसलिए अगर कोई भी कंपनी आपसे मैसेज कर या फोन पर ओटीपी मांगे उसे सीधे मना कर दें. क्योंकि कोई भी असली वेबसाइट आपसे ओटीपी नहीं मागेगी.
5.अनबॉक्सिंग वीडियो
जब भी आप ऑनलाइन कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदें, उसे डिलीवर होने पर अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाएं. इस वीडियो में पैकेज की सील, बॉक्स, प्रोडक्ट और उसकी कंडीशन साफ दिखनी चाहिए. क्योंकि अगर कुछ टोटा-फूटा और खराब निकलता है तो रिटर्न में आसानी होती हैं.