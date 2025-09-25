FacebookTwitterYoutubeInstagram
Headlines

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

टेक-ऑटो

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

त्योहारों के इस सीजन में Amazon-Flipkart जैसे कई  ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बड़े डिस्काउंट के साथ सेल चल रही है. लेकिन यहां से शॉपिंग करते समय सावधान होने की भी जरूरत हैं. क्योंकि ऐसे समय पर स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 10:59 PM IST

1.भरोसेमंद खरीददार से खरीदे

भरोसेमंद खरीददार से खरीदे
1

जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो भरोसेमंद और जाने-माने विक्रेताओं से ही खरीददारी करें. अनजान सेलर का बहुत सस्ता ऑफर देखकर तुरंत ऑर्डर करने से बचें. 

2.जरूर पढ़े रिव्यू और रेटिंग

जरूर पढ़े रिव्यू और रेटिंग
2

किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें. कई बार यूजर्स अपने अनुभव साझा करते हैं जिसमें वे बताते हैं कि प्रोडक्ट असली है या नकली.

3.प्रोडक्ट डिटेल ध्यान से करें चेक

प्रोडक्ट डिटेल ध्यान से करें चेक
3

खरीददारी करते समय प्रोडक्ट डिटेल ध्यान से चेक करें. कई बार स्कैमर्स प्रोडक्ट की असली तस्वीरें दिखाकर नकली या पुराना मॉडल भेज देते हैं। इसलिए केवल फोटो देखकर निर्णय न लें. हमेशा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम, वारंटी डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जांचें.
 

4.ओटीपी न करें शेयर

ओटीपी न करें शेयर
4

ई-कॉमर्स धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार होता है कि ग्राहको से ओटीपी और बैंक डिटेल्स लेना. इसलिए अगर कोई भी कंपनी आपसे मैसेज कर या फोन पर ओटीपी मांगे उसे सीधे मना कर दें. क्योंकि कोई भी असली वेबसाइट आपसे ओटीपी नहीं मागेगी. 

TRENDING NOW

5.अनबॉक्सिंग वीडियो

अनबॉक्सिंग वीडियो
5

जब भी आप ऑनलाइन कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदें, उसे डिलीवर होने पर अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाएं. इस वीडियो में पैकेज की सील, बॉक्स, प्रोडक्ट और उसकी कंडीशन साफ दिखनी चाहिए. क्योंकि अगर कुछ टोटा-फूटा और खराब निकलता है तो रिटर्न में आसानी होती हैं.

