Best Winter Bike Accessories: सर्दियों में बाइक राइडिंग होगी आसान, अभी खरीदें ये सस्ती एसेसरीज

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?
Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
Lakshmi-Ganesh Murti: धनतेरस या दिवाली, किस दिन खरीदनी चाहिए पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां?
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 14, 2025, 11:27 AM IST
1.Winter Bike Accessories
ये एक्सेसरीज आपको ठंड से बचाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल होने से बचाती हैं. ये आपको सुरक्षित रखती हैं. तो आइए जानते हैं विंटर सीजन में बाइक राइडर्स के लिए बेहद जरूर एक्सेसरीज कौन से हैं.
2.Full Face Cover Mask
ठंड में बाइक चलाते समय फुल-फेस कवर मास्क अपने साथ जरुर रखें, यह सर्दियों के दौरान ठंडी हवा के झोंकों और कोहरे से फेस को कवर करेगा. इस तरह के मास्क सिर्फ सर्दियों में ही काम नहीं आते हैं, बल्कि गर्मी के समय यह तेज धूप से भी आपको बचाने में मदद करते हैं.
3.ठंड के लिए खास हेलमेट
किसी भी मौसम में बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ही जरुरी है. इसके अलावा सर्दियों में खास तरह के हेलमेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. क्योंकि ये गॉगल्स से लैस विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलमेट होते हैं. ये हेलमेट सुरक्षा देने के साथ सिर, गर्दन, कान को ठंड से भी सुरक्षित रखते हैं.
4.विंटर हैंड ग्लव्स
सर्दियों के दौरान बाइक चलाने के लिए दस्ताने (gloves) बहुत जरुरी होते हैं. क्योंकि इस मौसम में बाइक राइड के दौरान राइडर की उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, जिससे क्लच या हैंड ब्रेक लेने में दिक्कत होने लगती है.
5.वेदरप्रूफ जैकेट, पैंट
इसके अलावा ठंड में राइडिंग के दौरान ठंडी हवाओं का सीधा असर सीने पर होता है. इसलिए इस मौसम में वेदरप्रूफ जैकेट और पैंट आपकी बहुत मदद कर सकते हैं. ये ठंड को आपके शरीर तक आने से रोकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से