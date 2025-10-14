Best Winter Bike Accessories: सर्दियों में बाइक राइडिंग होगी आसान, अभी खरीदें ये सस्ती एसेसरीज

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?

Lakshmi-Ganesh Murti: धनतेरस या दिवाली, किस दिन खरीदनी चाहिए पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां?

वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

HomePhotos

टेक-ऑटो

Best Winter Bike Accessories: सर्दियों में बाइक राइडिंग होगी आसान, अभी खरीदें ये सस्ती एसेसरीज

Bike Accessories For Winter: बरसात और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे बाइक एसेसरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सर्दियों के मौसम में आपके काफी काम आएंगे. इन Automotive Accessories से आप अपनी राइडिंग को खुशनुमा बना सकते हैं...

Abhay Sharma | Oct 14, 2025, 11:27 AM IST

1.Winter Bike Accessories 

Winter Bike Accessories 
1

ये एक्सेसरीज आपको ठंड से बचाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल होने से बचाती हैं. ये आपको सुरक्षित रखती हैं. तो आइए जानते हैं विंटर सीजन में बाइक राइडर्स के लिए बेहद जरूर एक्सेसरीज कौन से हैं. 

Advertisement

2.Full Face Cover Mask 

Full Face Cover Mask 
2

ठंड में बाइक चलाते समय फुल-फेस कवर मास्क अपने साथ जरुर रखें, यह सर्दियों के दौरान ठंडी हवा के झोंकों और कोहरे से फेस को कवर करेगा. इस तरह के मास्क सिर्फ सर्दियों में ही काम नहीं आते हैं, बल्कि गर्मी के समय यह तेज धूप से भी आपको बचाने में मदद करते हैं. 

3.ठंड के लिए खास हेलमेट

ठंड के लिए खास हेलमेट
3

किसी भी मौसम में बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ही जरुरी है. इसके अलावा सर्दियों में खास तरह के हेलमेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. क्योंकि ये गॉगल्स से लैस विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलमेट होते हैं. ये हेलमेट सुरक्षा देने के साथ सिर, गर्दन, कान को ठंड से भी सुरक्षित रखते हैं.
 

4.विंटर हैंड ग्लव्स

विंटर हैंड ग्लव्स
4

सर्दियों के दौरान बाइक चलाने के लिए दस्ताने (gloves) बहुत जरुरी होते हैं. क्योंकि इस मौसम में बाइक राइड के दौरान राइडर की उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, जिससे क्लच या हैंड ब्रेक लेने में दिक्कत होने लगती है. 

TRENDING NOW

    5.वेदरप्रूफ जैकेट, पैंट 

    वेदरप्रूफ जैकेट, पैंट 
    5

    इसके अलावा ठंड में राइडिंग के दौरान ठंडी हवाओं का सीधा असर सीने पर होता है. इसलिए इस मौसम में वेदरप्रूफ जैकेट और पैंट आपकी बहुत मदद कर सकते हैं. ये ठंड को आपके शरीर तक आने से रोकती है. 

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
    'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
    'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
    इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
    वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
    वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
    Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
    इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
    Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
    Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
    वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
    वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
    Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
    Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
    शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    MORE