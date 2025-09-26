FacebookTwitterYoutubeInstagram
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

टेक-ऑटो

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

Best Tablets Under 25000: आज हम आपको  ₹25,000 से कम कीमत में मिलने वाले कुछ Premium Tablets के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको शानदार परफॉर्मेंस, बढ़िया डिस्प्ले और 5G, स्टाइलस सपोर्ट, और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो जैसे बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे. ये टॉप 5 टैबलेट्स आपके लिए एकदम सही हैं...

Abhay Sharma | Sep 26, 2025, 08:34 PM IST

1.Redmi Pad Pro 5G

5G, के साथ बड़ी स्क्रीन और बैटरी इतनी की बिना चार्जर के वीकेंड ट्रिप पर भी जा सकते हैं. इसमें आपको 12.1 इंच का 2.5K डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिल जाएगा. इसकी 10000mAh की बैटरी एक दिन से भी ज्यादा चलती है. 

2.Xiaomi Pad 6 

इसमें 2.8K 11-इंच डिस्प्ले ब्राइट और कलरफुल माना मिलेगा, जो क्रिएटिव्स, पढ़ने वालों या लंबे समय तक स्क्रॉल करने वालों के लिए बढ़िया है. Snapdragon 870 प्रोसेसर और 8GB रैम के साथ ये टैबलेट आपके मल्टीटास्किंग को बेहद आसान बना देता है. 

3.Samsung Galaxy Tab S6 Lite

इसका 10.4-इंच का डिस्प्ले शार्प और कलरफुल है और इसके साथ मिलने वाला S Pen से नोट्स लेना या डूडल बनाना बहुत मजेदार लगता है. परफॉर्मेंस रेंज के हिसाब से ठीक-ठाक है, ये सबसे तेज़ टैबलेट तो नहीं है, आप पोर्टेबिलिटी, S Pen सपोर्ट और ब्रांड के भरोसे का संतुलन चाहते हैं तो ये टैबलेट सही है. 

4.Lenovo Tab P12 

Lenovo Tab P12 टैबलेट प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए कमाल है. इसमें 12.7 इंच का 3K डिस्प्ले, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज WiFi 6 सपोर्ट के साथ वीडियो कॉल्स या क्लाउड वर्क भी तेज और स्मूद रहता है. 

5.Acer Iconia Tab iM10-22 

Acer Iconia Tab iM10-22 में आपको 10.36 इंच का 2K IPS डिस्प्ले मिलेगा. इसके अलावा यह Helio G99 चिप और 6GB रैम पर चलता है, जो ऐप्स को बिना रुकावट के smoothly चलाता है. मॉडर्न फीचर्स जैसे फिंगरप्रिंट रीडर, Android 14, क्वाड स्पीकर्स और 4G LTE सपोर्ट भी मिलेगा. 

6.अच्छा टैबलेट कौन सा है? 

आपके लिए ₹25,000 के अंदर सबसे अच्छा टैबलेट कौन सा है? यह पूरी तरह से जरूरत पर निर्भर करता है.  सिनेमाई अनुभव के लिए Lenovo Tab P12 चुनें. पेन सपोर्ट पसंद है तो Samsung, स्पीड और डिजाइन पसंद है तो Xiaomi Pad 6 बढ़िया है. तकनीक चाहिए तो Redmi Pad Pro 5G आपके लिए बेस्ट रहेगा. 

