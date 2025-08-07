दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 05:47 PM IST
1.Tecno Pova 7 5G
अनोखा डिजाइन, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, शानदार परफॉर्मेंस और स्मूथ डिस्प्ले के साथ Tecno Pova 7 5G फोन आ रहा है. इसका कैमरा 50 MP Dual Primary Cameras के साथ LED Flash और 13 MP Front Camera है. इसकी कीमत 14,999 रुपये है.
2.OPPO K13 78
मजबूत डिजाइन, लाउड साउंड, स्मूथ डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और फीचर से भरपूर सॉफ्टवेयर OPPO K1378 का नाम भी इस लिस्ट में हैं. इस मोबाइल का कैमरा 50 MP + 2 MP और फ्रेंट 8 MP का कैमरा है. इसकी कीमत 12,137 रुपये है.
3.Infinix Note 50X
प्रतिस्पर्धी कीमत, शानदार परफॉर्मेंस, जबरदस्त कैमरा औऱ अच्छी बैटरी लाइफ वाला फोन Infinix Note 50X की कीमत 11,299 रुपये है. इस फोन के कैमरे की बात करें तो, 50 MP Dual Primary Cameras और Dual LED Flash के साथ 8 MP Front Camera है.
4.POCO M7 Pro
120Hz AMOLED डिस्प्ले, अट्रैक्टिव डिजाइन और जबरदस्त क्वालिटी, बेहतरीन बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है POCO M7 Pro. इस फोन का कैमरा 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras LED Flash और 20 MP Front Camera दिया गया है. इसकी कीमत 12,899 रुपये की है.
5.vivo T4X
बेहतरीन प्रदर्शन, विश्वसनीय कैमरा और शानदार बैटरी लाइफ के साथ vivo ने अपना नया मॉडल T4X निकाला है. इसका कैमरा 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras LED Flash और 8 MP Front Camera दिया गया है. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है.