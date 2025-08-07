Twitter
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

टेक-ऑटो

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

अगर आप 15,000 रुपये से कम की कीमत में धांसू कैमरा और दमदार बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको लिए ये 5 दमदार फोन लेकर आए हैं, जो आपके बजत ते हिसाब से है और साथ बी इसमें बेस्ट कैमरा भी मिलेगा.

मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 05:47 PM IST

1.Tecno Pova 7 5G

Tecno Pova 7 5G
1

अनोखा डिजाइन, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, शानदार परफॉर्मेंस और स्मूथ डिस्प्ले के साथ Tecno Pova 7 5G फोन आ रहा है. इसका कैमरा 50 MP Dual Primary Cameras के साथ LED Flash और 13 MP Front Camera है. इसकी कीमत 14,999 रुपये है. 
 

2.OPPO K13 78

OPPO K13 78
2

मजबूत डिजाइन, लाउड साउंड, स्मूथ डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और फीचर से भरपूर सॉफ्टवेयर OPPO K1378 का नाम भी इस लिस्ट में हैं. इस मोबाइल का कैमरा 50 MP + 2 MP और फ्रेंट 8 MP का कैमरा है. इसकी कीमत 12,137 रुपये है. 
 

3.Infinix Note 50X

Infinix Note 50X
3

प्रतिस्पर्धी कीमत, शानदार परफॉर्मेंस, जबरदस्त कैमरा औऱ अच्छी बैटरी लाइफ वाला फोन Infinix Note 50X की कीमत 11,299 रुपये है. इस फोन के कैमरे की बात करें तो, 50 MP Dual Primary Cameras और Dual LED Flash के साथ 8 MP Front Camera है. 
 

4.POCO M7 Pro

POCO M7 Pro
4

120Hz AMOLED डिस्प्ले, अट्रैक्टिव डिजाइन और जबरदस्त क्वालिटी, बेहतरीन बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है POCO M7 Pro. इस फोन का कैमरा 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras LED Flash और 20 MP Front Camera दिया गया है. इसकी कीमत 12,899 रुपये की है. 
 

5.vivo T4X

vivo T4X
5

बेहतरीन प्रदर्शन, विश्वसनीय कैमरा और शानदार बैटरी लाइफ के साथ vivo ने अपना नया मॉडल T4X निकाला है. इसका कैमरा 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras LED Flash और 8 MP Front Camera दिया गया है. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है.
 

