10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 05:13 PM IST
1.Xiaomi Redmi 10
Xiaomi Redmi 10 फोन में 6.7 inches HD+, IPS LCD है. वहीं कैमरे की बात करें तो 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras LED Flash और 5 MP Front Camera दिया गया है. रेडमी के इस फोन में भी 6000mAh की बैटरी है. इसकी कीमत 9,999 रुपये हैं.
2.iQOO Z10 Lite
iQOO Z10 Lite का फोन 10 हजार रुपये के अंदर आता है. इसमें दमदार फीचर्स हैं. इसमें 6.74 inches HD+ की LCD है. 50 MP + 2 MP Dual Primary Cameras के साथ LED Flash है. वहीं इसका 5 MP Front Camera है. फोन में फास्ट चार्जिंग हैं और इसकी 6000mAh की बैटरी है. इस फोन की कीमत 9,998 रुपये हैं.
3.Samsung Galaxy F22
6.4 inches HD+, Super AMOLED की स्क्रीन के साथ इसमें 48 + 8 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras और LED Flash है, जबकि 13 MP Front Camera है. सैमसंग के इस मॉडल में 6000mAh की बैटरी है. इसकी कीमत 9,149 रुपये है.
4.realme C71 128GB
रियलमी के सी71 मॉडल एक बेस्ट स्मार्टफोन के रूप में उभरा है. इसमें 13 MP Dual Primary Cameras और LED Flash के साथ 5 MP Front Camera है. इस फोन में भी 6000mAh की बैटरी है. इसकी कीमत 8,699 रुपये है.
5.realme Narzo 80 Lite 4G
6.74 inches HD+, IPS LCD वाले realme Narzo 80 Lite 4G फोन की कीमत 7, 298 रुपये है. इसमें आपको 13 MP Dual Primary Cameras और LED Flash के साथ 5 MP Front Camera मिलेगा. इसके अलावा 6300 mAh बैटरी के साथ Fast Charging उपलब्ध है.
6.realme C15
इस लिस्ट में सबसे सस्ता फोन रियलमी सी15 है. इसमें भी आपको दमदार कैमरा और धांसू बैटरी मिलेगी. इसमें 13 + 8 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras और LED Flash है, जबकि 8 MP Front Camera है. इसकी बैटरी भी 6000mAh की है. सी15 की कीमत 7,999 रुपये है.