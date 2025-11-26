FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

टेक-ऑटो

5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट

10 Adventure Bikes: पहाड़ी सड़कें ऊबड़-खाबड़ ज्यादा होती हैं, इसके अलावा उंची चढ़ाई और ढालान की वजह से पहाड़ों पर नॉर्मल बाइक से जाना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में आइए जानें ऐसी 10 बाइक्स के बारे में जिसे आप पहाड़ी इलाकों में बेफिक्री से चला सकते हैं..  

Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 01:09 PM IST

1.Himalayan

Himalayan
1

199 किलो वजनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन पहाड़ों पर चलने के लिए बेस्ट है. इसकी मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस 3,05,736 से लेकर ₹3,19,682 रुपये तक है. 

2.Hero xpulse 200 

Hero xpulse 200 
2

एक्सपल्स 200 4वी (Hero Xpulse 200 4V) भारत में सबसे सस्ती एडवेंचर मोटरसाइकलों में से एक है. इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1.52 लाख रुपये से शुरू होकर 1.65 लाख रुपये तक जाती है. 

3.Yezdi Adventure

Yezdi Adventure
3

क्लासिक लीजंड्स के जावा येजदी ब्रैंड के पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकल Yezdi Adventure की एक्स शोरूम प्राइस 2.15 लाख रुपये से शुरू होकर 2.27 लाख रुपये तक जाती है. पहाड़ों पर चलने के लिए ये बाइक भी आप खरीद सकते हैं. 

4.KTM 250 Adventure

KTM 250 Adventure
4

KTM ने एक से बढ़कर एक एजवेंचर मोटरसाइकल पेश किए हैं, इनमें से केटीएम 250 एडवेंचर (KTM 250 Adventure) भी है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 2.60 लाख रुपये है. 

5.Royal Enfield Scram

Royal Enfield Scram
5

इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को छोड़ एक और एडवेंचर बाइक है, वो है स्क्रैम (Royal Enfield Scram). इस धमाकेदार बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 2.08 लाख रुपये से लेकर 2.15 लाख रुपये तक जाती है.  

6.ऑफ-रोड राइडिंग के लिए ये बाइक्स भी रहेंगी बेस्ट 

ऑफ-रोड राइडिंग के लिए ये बाइक्स भी रहेंगी बेस्ट 
6

इसके अलावा KTM 250 Duke (एक्स शोरूम प्राइस 2.30 लाख), Suzuki V-Strom SX (एक्स शोरूम 2.16 लाख),  KTM 390 Adventure X (एक्स शोरूम 3.04 लाख), Triumph Scrambler 400 XC (एक्स शोरूम 2.95 लाख), Harley-Davidson X440 (एक्स शोरूम प्राइस 2.40 लाख से 2.80 लाख तक) भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. 

