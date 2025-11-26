5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 01:09 PM IST
1.Himalayan
199 किलो वजनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन पहाड़ों पर चलने के लिए बेस्ट है. इसकी मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस 3,05,736 से लेकर ₹3,19,682 रुपये तक है.
2.Hero xpulse 200
एक्सपल्स 200 4वी (Hero Xpulse 200 4V) भारत में सबसे सस्ती एडवेंचर मोटरसाइकलों में से एक है. इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1.52 लाख रुपये से शुरू होकर 1.65 लाख रुपये तक जाती है.
3.Yezdi Adventure
क्लासिक लीजंड्स के जावा येजदी ब्रैंड के पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकल Yezdi Adventure की एक्स शोरूम प्राइस 2.15 लाख रुपये से शुरू होकर 2.27 लाख रुपये तक जाती है. पहाड़ों पर चलने के लिए ये बाइक भी आप खरीद सकते हैं.
4.KTM 250 Adventure
KTM ने एक से बढ़कर एक एजवेंचर मोटरसाइकल पेश किए हैं, इनमें से केटीएम 250 एडवेंचर (KTM 250 Adventure) भी है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 2.60 लाख रुपये है.
5.Royal Enfield Scram
इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को छोड़ एक और एडवेंचर बाइक है, वो है स्क्रैम (Royal Enfield Scram). इस धमाकेदार बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 2.08 लाख रुपये से लेकर 2.15 लाख रुपये तक जाती है.
6.ऑफ-रोड राइडिंग के लिए ये बाइक्स भी रहेंगी बेस्ट
इसके अलावा KTM 250 Duke (एक्स शोरूम प्राइस 2.30 लाख), Suzuki V-Strom SX (एक्स शोरूम 2.16 लाख), KTM 390 Adventure X (एक्स शोरूम 3.04 लाख), Triumph Scrambler 400 XC (एक्स शोरूम 2.95 लाख), Harley-Davidson X440 (एक्स शोरूम प्राइस 2.40 लाख से 2.80 लाख तक) भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.