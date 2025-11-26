5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट

6 . ऑफ-रोड राइडिंग के लिए ये बाइक्स भी रहेंगी बेस्ट

इसके अलावा KTM 250 Duke (एक्स शोरूम प्राइस 2.30 लाख), Suzuki V-Strom SX (एक्स शोरूम 2.16 लाख), KTM 390 Adventure X (एक्स शोरूम 3.04 लाख), Triumph Scrambler 400 XC (एक्स शोरूम 2.95 लाख), Harley-Davidson X440 (एक्स शोरूम प्राइस 2.40 लाख से 2.80 लाख तक) भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.