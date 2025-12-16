ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 16, 2025, 12:59 PM IST
1.Electronic Cleaner Kit
घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान हों या फिर मॉनिटर, कीबोर्ड, फोन, एयरपॉड्स और लैपटॉप हो. इन सभी को साफ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर किट हर किसी के पास होनी चाहिए. आपको 500 से कम में कई Electronic Cleaner Kit मिल जाएंगे. ऐसे में अपने गैजेट को साफ रखना चाहते हैं तो यह एक बढ़िया आइटम है.
2.3 in 1 Charging Cable
इसके अलावा 500 से कम में बढ़िया 3-इन-1 चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगा. यानी एक ही केबल जिसमें टाइप-सी, माइक्रो-यूएसबी और लाइटनिंग कनेक्टर हों, ये केबल कई अलग-अलग डिवाइसों को चार्ज करने में मदद करती है. ये केबल आपके बहुत काम आ सकती है.
3.Car Dashboard Phone Holder
इसके अलावा आपके कार के लिए एक जरूरी चीज है Car Dashboard Phone Holder. बता दें कि कार में नेविगेशन या हैंड्स-फ्री कॉल के लिए एक मजबूत सक्शन या डैशबोर्ड माउंट फोन होल्डर एक जरूरी एक्सेसरी बन जाती है.
4.Mini Bag Sealer And Cutter
500 से कम में आपको बढ़िया Mini Bag Sealer And Cutter मिल जाएगा. यह छोटा हैंडहेल्ड डिवाइस स्नैक्स या चिप्स के पैकेट को फिर से सील करने और कट करने में मदद करता है, जिससे वह ताजा बना रहता है.
5.Cable Organizer/Clips
केबल ऑर्गनाइजर और क्लिप्स आपके लिए फायदेमंद की चीज हो सकती हैं. ये केबल ऑर्गनाइजर और क्लिप्स आपके चार्जिंग केबल और हेडफोन वायर्स को उलझने से बचाते हैं और उन्हें व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं.
