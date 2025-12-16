FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

HomePhotos

टेक-ऑटो

ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज

Gadgets And Accessories under 500:  आज हम आपको 5 ऐसे गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमतें 500 रुपये से भी कम हैं पर ये Gadgets और Accessories बड़े ही काम के हैं. ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए ये चीजें बहुत काम आती हैं... 

Abhay Sharma | Dec 16, 2025, 12:59 PM IST

1.Electronic Cleaner Kit 

Electronic Cleaner Kit 
1

घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान हों या फिर मॉनिटर, कीबोर्ड, फोन, एयरपॉड्स और लैपटॉप हो. इन सभी को साफ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर किट हर किसी के पास होनी चाहिए. आपको 500 से कम में कई Electronic Cleaner Kit मिल जाएंगे. ऐसे में अपने गैजेट को साफ रखना चाहते हैं तो यह एक बढ़िया आइटम है. 

Advertisement

2.3 in 1 Charging Cable

3 in 1 Charging Cable
2

इसके अलावा 500 से कम में बढ़िया 3-इन-1 चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगा. यानी एक ही केबल जिसमें टाइप-सी, माइक्रो-यूएसबी और लाइटनिंग कनेक्टर हों, ये केबल कई अलग-अलग डिवाइसों को चार्ज करने में मदद करती है. ये केबल आपके बहुत काम आ सकती है.  

3.Car Dashboard Phone Holder

Car Dashboard Phone Holder
3

इसके अलावा आपके कार के लिए एक जरूरी चीज है Car Dashboard Phone Holder. बता दें कि कार में नेविगेशन या हैंड्स-फ्री कॉल के लिए एक मजबूत सक्शन या डैशबोर्ड माउंट फोन होल्डर एक जरूरी एक्सेसरी बन जाती है. 

4.Mini Bag Sealer And Cutter 

Mini Bag Sealer And Cutter 
4

500 से कम में आपको बढ़िया Mini Bag Sealer And Cutter मिल जाएगा.  यह छोटा हैंडहेल्ड डिवाइस स्नैक्स या चिप्स के पैकेट को फिर से सील करने और कट करने में मदद करता है, जिससे वह ताजा बना रहता है.  

TRENDING NOW

5.Cable Organizer/Clips

Cable Organizer/Clips
5

केबल ऑर्गनाइजर और क्लिप्स आपके लिए फायदेमंद की चीज हो सकती हैं. ये केबल ऑर्गनाइजर और क्लिप्स आपके चार्जिंग केबल और हेडफोन वायर्स को उलझने से बचाते हैं और उन्हें व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement