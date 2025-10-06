10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

2 . KENT Aura Portable Room Air Purifier

2

6,500 की कीमत में Kent के ये एयर प्यूरीफायर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पर आसानी से मिल जाएगा. बता दें कि ये एयर प्यूरीफायर 270 sq ft के कमरे के लिए सूटेबल है और ये हेपा फिल्टर के साथ आता है. इसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.