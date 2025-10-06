10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई
Abhay Sharma | Oct 06, 2025, 04:01 PM IST
1.बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स
दिवाली के बाद वायु प्रदूषण की समस्या खासतौर पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में साफ हवा में सांस लेने के लिए एयर प्यूरीफायर्स की जरूरत हर घर में होती है. यहां देखें बेहतरीन ब्रांड्स Eureka Forbes और Kent आदि के बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स ऑप्शन...
2.KENT Aura Portable Room Air Purifier
6,500 की कीमत में Kent के ये एयर प्यूरीफायर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पर आसानी से मिल जाएगा. बता दें कि ये एयर प्यूरीफायर 270 sq ft के कमरे के लिए सूटेबल है और ये हेपा फिल्टर के साथ आता है. इसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
3.Eureka Forbes Air Purifier 150
अमेजन पर आपको ये एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में मिल जाएगा. दावा किया जाता है कि ये प्यूरीफायर 99.97 प्रतिशत डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर सकता है. साथ ही ये 200 Sq. Ft तक साइज वाले कमरे के लिए पर्याप्त है.