10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

HomePhotos

टेक-ऑटो

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

Best Air Purifiers Under Rs 10000: अगर आप कम बजट में सस्ता और टिकाऊ एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको यहां कुछ अच्छे ऑप्शन की लिस्ट बताने जा रहे हैं. ये एयर प्यूरीफायर्स आपको 100 हजार की कम कीमत में मिल जाएंगे... 

Abhay Sharma | Oct 06, 2025, 04:01 PM IST

1.बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स

बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स
1

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण की समस्या खासतौर पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में साफ हवा में सांस लेने के लिए एयर प्यूरीफायर्स की जरूरत हर घर में होती है. यहां देखें बेहतरीन ब्रांड्स Eureka Forbes और Kent आदि के बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स ऑप्शन... 

Advertisement

2.KENT Aura Portable Room Air Purifier

KENT Aura Portable Room Air Purifier
2

6,500 की कीमत में Kent के ये एयर प्यूरीफायर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पर आसानी से मिल जाएगा. बता दें कि ये एयर प्यूरीफायर 270 sq ft के कमरे के लिए सूटेबल है और ये हेपा फिल्टर के साथ आता है. इसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.  

3.Eureka Forbes Air Purifier 150

Eureka Forbes Air Purifier 150
3

अमेजन पर आपको ये एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में मिल जाएगा. दावा किया जाता है कि ये प्यूरीफायर 99.97 प्रतिशत डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर सकता है. साथ ही ये 200 Sq. Ft तक साइज वाले कमरे के लिए पर्याप्त है.  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
Delhi Dharam Sansad: दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal को भी देंगे न्यौता
दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, राहुल-केजरीवाल को भी देंगे न्यौता
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Indian Air Force को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, डील पक्की हुई तो उड़ जाएगी चीन की नींद, जानिए खासियत
भारत को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, जो उड़ा देगा चीन की नींद, जानें खासियत
Shocking News: नाराज स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखकर बनाया रिमोट बम, साइंस टीचर की कुर्सी उड़ा दी, पढ़ें Haryana की खौफनाक खबर
स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखा बम बनाना, फिर कुछ ऐसा किया... पढ़ें हरियाणा की खौफनाक खबर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE