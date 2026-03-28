Suzuki Access से TVS Ntorq तक, एडवांस फीचर्स के साथ 1 लाख से कम में मिल जाएंगे ये शानदार स्कूटर

2 . Suzuki Access 125

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Suzuki Access 125 की शुरुआती कीमत 78,184 रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह इस सेगमेंट के सबसे पसंदीदा स्कूटरों में से एक है, क्योंकि इसका इंजन स्मूद है और चलाने में आरामदायक भी. यह परफॉर्मेंस और कम्फर्ट का अच्छा संतुलन देता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे रोजाना आने-जाने के लिए पसंद करते हैं.