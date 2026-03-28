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टेक-ऑटो

Suzuki Access से TVS Ntorq तक, एडवांस फीचर्स के साथ 1 लाख से कम में मिल जाएंगे ये शानदार स्कूटर

Scooters Under 100000: आमतौर पर लोग स्कूटर खरीदते समय माइलेज, कीमत और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ज्यादा महत्व देते हैं. आज हम आपको 125cc रेंज में 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले कुछ ऐसे स्कूटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं. 

Abhay Sharma | Mar 28, 2026, 07:07 PM IST

1.TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125
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TVS Jupiter 125 रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाया गया स्कूटर है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 77,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है और यटेह शहर में चलाने के लिए अच्छा और स्मूद परफॉर्मेंस देता है. हालांकि, इसे TVS Ntorq 125 की तरह स्पोर्टी या परफॉर्मेंस स्कूटर के रूप में नहीं बनाया गया है. 

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2.Suzuki Access 125

Suzuki Access 125
2

Suzuki Access 125 की शुरुआती कीमत 78,184 रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह इस सेगमेंट के सबसे पसंदीदा स्कूटरों में से एक है, क्योंकि इसका इंजन स्मूद है और चलाने में आरामदायक भी. यह परफॉर्मेंस और कम्फर्ट का अच्छा संतुलन देता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे रोजाना आने-जाने के लिए पसंद करते हैं. 

3.TVS Ntorq 125 

TVS Ntorq 125 
3

TVS Ntorq 125 की शुरुआती कीमत 81,250 रुपये (एक्स-शोरूम) है, यह उन लोगों के लिए बना है जो तेज रफ्तार और स्पोर्टी राइडिंग पसंद करते हैं. इसका इंजन और हल्का थ्रॉटल रिस्पॉन्स शहर में चलाने के लिए अच्छा है, खासकर जब बार-बार ओवरटेक करना पड़ता है. 

4.Hero Xoom 125

Hero Xoom 125
4

इसके अलावा Hero Xoom 125 की कीमत लगभग 81,194 रुपये है. यह स्कूटर स्पोर्टी डिजाइन के साथ आता है और उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें स्टाइलिश लुक और शहर में आसान हैंडलिंग पसंद है. 

TRENDING NOW

5.Yamaha RayZR 125 

Yamaha RayZR 125 
5

Yamaha RayZR 125 की शुरुआती कीमत करीब 74,300 रुपये है, यह हल्का स्कूटर है और तेज़ एक्सीलरेशन देता है. इसमें माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम है, जो ट्रैफिक में चलाते समय शुरुआत में बेहतर पिकअप देता है. वहीं शहर की भीड़भाड़ में इसे चलाना आसान लगता है. 

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