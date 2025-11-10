FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Red Fort Blast Updates: दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद, दिल्ली-मुंबई में हाई अलर्ट घोषित

Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला? 

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला?

कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार

कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

Automatic Car Pros And Cons: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों में इन दिनों ऑटोमैटिक कारें काफी पॉपुलर हो रही हैं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि ये कारें क्या आपके लिए सही चॉइस साबित हो सकती हैं? इसका जवाब छिपा है ऑटोमैटिक कार खरीदने के इन 4 फायदों और 3 नुकसान में... 

Abhay Sharma | Nov 10, 2025, 06:54 PM IST

1.क्या हैं ऑटोमैटिक कार खरीदने के फायदे? 

क्या हैं ऑटोमैटिक कार खरीदने के फायदे? 
1

चलाने में आसान: ऑटोमैटिक कार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खुद गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, बस एक्सीलेटर पर कंट्रोल करना है. इससे शहर की ट्रैफिक भरी भीड़-भाड़ वाली जगहों में भी ड्राइविंग बहुत आसान हो जाती है. 

2.स्मूथ राइड 

स्मूथ राइड 
2

इसके अलावा ऑटोमैटिक कार का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें गियर अपने आप बदलते हैं, ऐसे में लोगों के लिए ड्राइव बहुत आरामदायक और बिना झटकों वाली हो जाती है. मैन्युअल कार की तुलना में इनसे सफर ज्यादा स्मूद और रिलैक्सिंग बन जाता है.

3.बिना थकान के बेहतर राइड 

बिना थकान के बेहतर राइड 
3

ट्रैफिक में अक्सर बार-बार रुकने और चलने वाली स्थिति आ जाती है, इस स्थिति में भी ऑटोमैटिक कार से खूब राहत मिलती है. क्योंकि इसमें बार-बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ड्राइवर को थकान महसूस नहीं होती है. 

4.नए लोगों के लिए आसान 

नए लोगों के लिए आसान 
4

इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग में नए हैं, उनके लिए ऑटोमैटिक कार चलाना मैन्युअल कार के मुकाबले ज्यादा आसान होता है. इस कार को चलाना लोग जल्दी सीख भी जाते हैं. इसलिए ऐसे लोगों के लिए ऑटोमैटिक कार बेस्ट है. 

5.क्या हैं ऑटोमैटिक कार लेने के 3 नुकसान?

क्या हैं ऑटोमैटिक कार लेने के 3 नुकसान?
5

सबसे बड़ी बात ऑटोमैटिक कारें आमतौर पर मैन्युअल कारों से महंगी होती हैं और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की मरम्मत और मेंटेनेंस का खर्च मैन्युअल कारों की तुलना में अधिक होता है. तीसरा नुकसान यह है कि ऑटोमैटिक कार में आप गियर पर पूरा कंट्रोल नहीं रख सकते. ऐसे में  ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है. 

