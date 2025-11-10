Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

5 . क्या हैं ऑटोमैटिक कार लेने के 3 नुकसान?

सबसे बड़ी बात ऑटोमैटिक कारें आमतौर पर मैन्युअल कारों से महंगी होती हैं और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की मरम्मत और मेंटेनेंस का खर्च मैन्युअल कारों की तुलना में अधिक होता है. तीसरा नुकसान यह है कि ऑटोमैटिक कार में आप गियर पर पूरा कंट्रोल नहीं रख सकते. ऐसे में ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है.

