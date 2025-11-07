FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

उज्जैन की तकिया मस्जिद को लेकर बड़ी खबर, SC ने एमपी हाईकोर्ट के आदेश को बरकार रखा, अवैध जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका | इंडोनेशिया- जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 54 लोग घायल

HomePhotos

टेक-ऑटो

ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली

अगर कम कीमत में ज्यादा माइलेज वाली बाइक तलाश रहे है तो ये खबर आपके लिए है, इस लेख में हम आपको भारत की ऐसी 5 बाइक के बारे में बताने जा रहे है कि सस्ता और अच्छी माइलेज वाली हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 07, 2025, 02:30 PM IST

1.Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe
1

इस लिस्ट में पहला नाम Hero HF Deluxe का आता है. ये सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.

2.TVS Sport

TVS Sport
2

इसके बाद नाम आता है TVS Sport का. ये बाइक भी बेहतरीन माइलेज और कम दामों के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.

3.Honda Shine 100

Honda Shine 100
3

Honda Shine 100 बाइक की कीमत में भी जीएसटी कटौती के बाद भारी कमी आई है. इस बाइक पर अब 5600 रुपये की बचत मिल रही है. बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 63 हजार 191 रुपये है. 

4.Hero Splendor Plus 

Hero Splendor Plus 
4

ये एक ऐसा नाम है जो कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में 6 हजार 800 रुपये तक की कमी आई है. इसकी नई कीमत अब 73 हजार 902 रुपये एक्स-शोरूम है.

5.Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100
5

जीएसटी कटौती के बाद, प्लेटिना 100 की एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 66 हजार 52 एक्स-शोरूम रह गई है. बाइक में 102cc, DTS-I इंजन है, जो 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है.

