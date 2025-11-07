ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 07, 2025, 02:30 PM IST
1.Hero HF Deluxe
इस लिस्ट में पहला नाम Hero HF Deluxe का आता है. ये सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.
2.TVS Sport
इसके बाद नाम आता है TVS Sport का. ये बाइक भी बेहतरीन माइलेज और कम दामों के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.
3.Honda Shine 100
Honda Shine 100 बाइक की कीमत में भी जीएसटी कटौती के बाद भारी कमी आई है. इस बाइक पर अब 5600 रुपये की बचत मिल रही है. बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 63 हजार 191 रुपये है.
4.Hero Splendor Plus
ये एक ऐसा नाम है जो कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में 6 हजार 800 रुपये तक की कमी आई है. इसकी नई कीमत अब 73 हजार 902 रुपये एक्स-शोरूम है.
5.Bajaj Platina 100
जीएसटी कटौती के बाद, प्लेटिना 100 की एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 66 हजार 52 एक्स-शोरूम रह गई है. बाइक में 102cc, DTS-I इंजन है, जो 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है.